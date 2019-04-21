Новим президентом стає Володимир Зеленський. Результати усіх екзит-полів
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Після 20 години оголосили результати екзит-полів
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
Організатори усіх екзит-полів, що проводилися під час другого туру президентських виборів, оприлюднили свої дані опитувань станом на 18.00. За дві години з’являться кінцеві дані
Національний екзит-пол 2019
Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології і Центр Разумкова.
Володимир Зеленський – 73,2%
Петро Порошенко – 25,3%.
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Петро Порошенко – 26,3%.
Екзит-пол ТСН
Організатор: дослідницькі компанії Kantar TNS та Info Sapiens на замовлення каналу 1+1.
Володимир Зеленський – 72,7%
Петро Порошенко – 27,3%.