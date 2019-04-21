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    Політика

    Новим президентом стає Володимир Зеленський. Результати усіх екзит-полів

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    Після 20 години оголосили результати екзит-полів - Новим президентом стає Володимир Зеленський. Результати усіх екзит-полів
    Після 20 години оголосили результати екзит-полів
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Організатори усіх екзит-полів, що проводилися під час другого туру президентських виборів, оприлюднили свої дані опитувань станом на 18.00. За дві години з’являться кінцеві дані

    Національний екзит-пол 2019

    Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології і Центр Разумкова.

    Володимир Зеленський – 73,2%

    Петро Порошенко – 25,3%.

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    Організатор: агентство New Image Marketing Group на замовлення телеканалу «112 Україна». Мають опитати 16 тис. виборців на 500 дільницях

    Володимир Зеленський – 73,7%

    Петро Порошенко – 26,3%.

    Екзит-пол ТСН

    Організатор: дослідницькі компанії Kantar TNS та Info Sapiens на замовлення каналу 1+1.

    Володимир Зеленський – 72,7%

    Петро Порошенко – 27,3%.

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