Зеленський поскаржився, що не контролює МЗС: Я в очі не бачив відповідь України на ноту Росії



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МЗС України не погоджував відповідь на ноту Російської Федерації

Президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво Міністерства закордонних справ України та Верховну Раду, яка не хоче звільнити міністра Павла Клімкіна.

«Це призводить до того, що я як президент України дізнаюсь про інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету», - поскаржився президент.

Його роздратування викликала відповідь на ноту РФ щодо наших моряків, яку надіслав МЗС України.

«Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента», - гнівно заявив Зеленський.

Перед цим він розкритикував Верховну Раду: «Я не буду перераховувати весь список провалених ними наших рішень і призначень. Я наведу один останній скандальний приклад: спочатку вони не звільняють міністра закордонних справ Клімкіна. Його знову не звільняють навіть.., коли ми даємо Вадима Пристайко (кандидатом на очільника МЗС – Ред.)».

Нагадаємо, 26 червня МЗС України надало відповідь в РФ, в якій заявило, що вважає пропозицію РФ такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів

Наші дипломати заявили, що в ноті РФ міститься «цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства».

«Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права», - гостро відповіли в МЗС.