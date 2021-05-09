Зеленський привітав з Днем матері дружину і свою маму (фото)

Зеленський назвав себе найщасливішим у світі, оскільки поруч із ним його улюблені мама Римма і дружина Олена

Президент України Володимир Зеленський привітав найрідніших жінок, дружину Олену та маму Римму, з Днем матері. Свято щорічно відзначають у другу неділю травня, цього року його святкують 9 травня. Про це він написав у Telegram.

«Мама завжди поруч. Мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть – чи ти в шапці», – написав президент.

Він зазначає, що мама не просто дає людині життя, а ще й робить його щасливим та комфортним для своєї дитини. Мати – та людина, яка завжди готова прийти на допомогу своїй дитині та знайти правильні слова у будь-якій ситуації.

«І, мабуть, найщасливіша людина – та, яка в житті знає двох найкращих мам. Свою маму. І маму своїх дітей. А отже, я впевнено можу сказати, що я – найщасливіша людина на землі! Завдяки вам, моя дорога матусю Риммо і моя люба дружино Олено. Обидві – Володимирівни. Обидві – безмежно кохані! Обидві – найкращі у світі», – привітав Зеленський найрідніших жінок.

Раніше «Главком» писав, що сьогодні, 9 травня, відзначається міжнародний День матері. У свято виражаються теплі почуття і всі недомовлені слова подяки мамам. В народах вшанування матері були присутні завжди, однак саме офіційне свято існує трохи більше 100 років.

Цього року День матері збігся у часі із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.