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    Зеленський привітав з Днем матері дружину і свою маму (фото)

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    Зеленський привітав з Днем матері дружину і свою маму - Зеленський привітав з Днем матері дружину і свою маму (фото)
    Зеленський привітав з Днем матері дружину і свою маму
    Фото: Володимир Зеленський

    Зеленський назвав себе найщасливішим у світі, оскільки поруч із ним його улюблені мама Римма і дружина Олена

    Президент України Володимир Зеленський привітав найрідніших жінок, дружину Олену та маму Римму, з Днем матері. Свято щорічно відзначають у другу неділю травня, цього року його святкують 9 травня. Про це він написав у Telegram.

    «Мама завжди поруч. Мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть – чи ти в шапці», – написав президент.

    Він зазначає, що мама не просто дає людині життя, а ще й робить його щасливим та комфортним для своєї дитини. Мати – та людина, яка завжди готова прийти на допомогу своїй дитині та знайти правильні слова у будь-якій ситуації.

    «І, мабуть, найщасливіша людина – та, яка в житті знає двох найкращих мам. Свою маму. І маму своїх дітей. А отже, я впевнено можу сказати, що я – найщасливіша людина на землі! Завдяки вам, моя дорога матусю Риммо і моя люба дружино Олено. Обидві – Володимирівни. Обидві – безмежно кохані! Обидві – найкращі у світі», – привітав Зеленський найрідніших жінок.

    Раніше «Главком» писав, що сьогодні, 9 травня, відзначається міжнародний День матері. У свято виражаються теплі почуття і всі недомовлені слова подяки мамам. В народах вшанування матері були присутні завжди, однак саме офіційне свято існує трохи більше 100 років.

    Цього року День матері збігся у часі із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Теги: Telegram президент дружина
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