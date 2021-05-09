Сьогодні відзначають День матері: традиції свята

У другу неділю травня в Україні разом із низкою інших країн святкують День матері

Сьогодні, 9 травня, відзначається міжнародний День матері. У свято виражаються теплі почуття і всі недомовлені слова подяки мамам. В народах вшанування матері були присутні завжди, однак саме офіційне свято існує трохи більше 100 років.

Цього дня святкують також США, Німеччина, Італія, Туреччина, Австралія, Японія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бразилія, Мальта, Кіпр.

Історія свята

Фото з відкритих джерел

День вшанування материнства згадується ще в 17 ст. у Британії під назвою «Материнська неділя». Однак сучасному офіційно визнаному святу налічується більше 100 років.

Історія його становлення почалася з 1907 року в американському штаті Вірджинія, коли Анна Джарвіс, яка зіткнулася з передчасною смертю матері, висунула ідею встановити день вшанування для всіх мам і звернулася з запитом про запровадження свята в державні органи.

Ганна Джевіс довго писала листи в різні державні установи, зверталася до відомих осіб з ідеєю один день у році присвятити вшануванню всіх матерів. Зусилля дівчата не були марними, і вже у 1910 році штат Вірджинія (США) першим визнав День Матері як важливий офіційний свято.

З часом свято почало поширюватися і вже через 4 роки було визнане всією країною. Також воно швидко вийшло за межі Сполучених Штатів. Не обійшла його стороною й Україна.

У наш час материнське свято відзначають більш ніж у 50 країнах світу. У багатьох із них дати не збігаються і припадають на різні дні. Наприклад, День матері в Україні, як і в більшості держав, відзначають у другу неділю травня, у Білорусі – 14 жовтня, у Росії – в останню неділю листопада, у Грузії – 3 березня, у Польщі – 26 травня, а в багатьох близькосхідних країнах – 21 березня.

Релігійне підґрунтя

День Матері відзначають другої неділі травня, який вважається місяцем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництва та допомоги. В травні, коли Природа-Мати виряджає свою Доню-Землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці та радості, люди висловлюють подяку материнській самопожертві й відзначають День Матері.

Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості українців. Це пов'язане з ментальністю та суспільним ладом. Ще здавна князі благали її про заступництво, віддавали честь і хвалу Марії за перемогу в битвах. Богородиця стала опікункою лицарів українського духу — козацтва.

Свято в Україні

Фото з відкритих джерел

В Україні шанування матері завжди мало місце в народній культурі. При цьому материнська самовіддана й жертовна любов була однією з літературних тем – наприклад, видатна поема Тараса Шевченка «Наймичка».

Українці вперше відсвяткували День матері в 1930 році у Львові. Але в 1940-х роках свято було скасовано. Офіційно в Україні його заснували указом президента від 10 травня 1999 року.

День матері цілком присвячений жінкам-матерям. Це день, коли треба висловити привітання і подяку улюбленій мамі за колосальне терпіння і сили, підтримку та любов, а також пролиті сльози і переживання.

Привітання з Днем матері

***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

***

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з'являються сльози,

Міцного здоров'я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Вірш-привітання мамі від дочки

Мамо рідна! Разом з татом ми

Вітаємо зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого КОХАННЯ!

***

Я Тебе вітаю, із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю Тобі!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

Традиції та звичаї свята Дня матері

Фото з відкритих джерел

В різних країнах свої звичаї і традиції. Наприклад, в США та Австралії на День матері приколюють до одягу квітку гвоздики. При цьому кольорова гвоздика показує, що матір людини жива, а біла – що її на цьому світі вже немає.

У Мексиці на День матері в католицьких церквах на месах виконують особливу пісню, «Las mañanitas», а потім влаштовують святкові обіди.

В Австрії ж у другу травневу неділю в ресторанах з'являється спеціальне меню для мам.

Деякі країни в цей день влаштовують благодійні акції в будинках престарілих.

Що дарувати

На свято прийнято дарувати подарунки. Це може бути букет квітів, улюблені цукерки або щось більш значне. Варто порадувати маму прогулянкою, святковими ласощами або самим простим, але найбільш цінним для неї – турботою і увагою. При цьому приємним бонусом завжди будуть сімейні обійми.

Вітають мам як діти, так і дорослі, відвідуючи і проводячи час разом. Якщо такої можливості немає, то обов'язково варто привітати теплими словами під час дзвінка.