Зеленський призначив заступника міністра оборони послом України в Саудівській Аравії
Попереднього посла Вадима Вахрушева звільнили у квітні 2021 року
Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Петренка послом України у Саудівській Аравії. Указ №15/2022 від 21 січня опубліковано на сайті глави держави.
«Призначити Петренка Анатолія Григоровича надзвичайним та повноважним послом України у Королівстві Саудівська Аравія», – ідеться у тексті.
Попереднього посла Вадима Вахрушева звільнили у квітні 2021 року. Він був також послом в Омані та Ємені за сумісництвом.
Анатолій Петренко із 2017 року обіймає посаду заступника міністра оборони України з європейської інтеграції.
У 2011–2016 роках був військовим представником – радником-посланником місії України при НАТО. У 2016–2017 роках очолював департамент військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони.
Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. У 2016–2017 роках обіймав посаду керівника української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
2018 року звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта.