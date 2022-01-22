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    Зеленський призначив заступника міністра оборони послом України в Саудівській Аравії

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    Петренко був радником-посланником місії України при НАТО у Брюсселі - Зеленський призначив заступника міністра оборони послом України в Саудівській Аравії
    Петренко був радником-посланником місії України при НАТО у Брюсселі
    фото: mil.gov.ua

    Попереднього посла Вадима Вахрушева звільнили у квітні 2021 року

    Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Петренка послом України у Саудівській Аравії. Указ №15/2022 від 21 січня опубліковано на сайті глави держави.

    «Призначити Петренка Анатолія Григоровича надзвичайним та повноважним послом України у Королівстві Саудівська Аравія», – ідеться у тексті.

    Попереднього посла Вадима Вахрушева звільнили у квітні 2021 року. Він був також послом в Омані та Ємені за сумісництвом.

    Анатолій Петренко із 2017 року обіймає посаду заступника міністра оборони України з європейської інтеграції.

    У 2011–2016 роках був військовим представником – радником-посланником місії України при НАТО. У 2016–2017 роках очолював департамент військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони.

    Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. У 2016–2017 роках обіймав посаду керівника української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    2018 року звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта.

    Теги: Міноборони Володимир Зеленський указ
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    Зеленський призначив заступника міністра оборони послом України в Саудівській Аравії