Зеленський розповів, про що домовився з Коломойським, Ахметовим і Пінчуком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський за місяць на посаді президент вже зустрівся з трьома олігархами

Президент Володимир Зеленський запропонував трьом українським олігархам інвестувати в відродження Донбасу та соціальні проєкти. Про це він повідомив під час зустрічі з бізнес-спільнотою.

Напочатку він заявив, що для відновлення Донбасу знадобиться більше 300 млрд грн і закликав бізнес «не стояти осторонь і долучитись до фінансування цього проєкту як у якості інвесторів, так і у якості благодійників».

«Те саме я запропонував і власниками великого бізнесу – Рінату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігорю Коломойському. З іншими я ще не зустрівся», - сказав Зеленський.

Він пояснив, що ці троє олігархів беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань.

«Наприклад, пан Пінчук зараз забезпечить квартирами 24 родини наших полонених моряків і далі буде опікуватися проблемами і соціальною допомогою всіх військовослужбовців. Це наша домовленість», - розповів президент.

З Ахметовим, за словами Зеленського, вони не лише дійшли згоди щодо відміни від формули «Роттердам+», але і домовилися, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу. «Перший результат ви вже бачили – це 200 швидких для лікарень», - вказав глава держави.

«Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає», - додав Зеленський.

При цьому глава держави заявив, що не буде пропонувати жодних преференцій за ці інвестиції та благодійництво. «Лише чесні однакові для всіх правила, ніяких монополій, тільки ті правила, від яких ми як країна можемо тільки виграти», - пообіцяв Зеленський.