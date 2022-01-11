Зеленський вивів Разумкова зі складу Національної інвестради

Відповідний указ опубліковано на сайті Офіса президента

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Так, Зеленськкий ввів до персонального складу інвестради спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму та нардепа, заступника голови фракції «Слуга народу« Галину Янченко, яку також призначено секретарем інвестради.

Згідно з документом, затверджений у персональному складі Націнвестради Леван Варшаломідзе – керуючий партнер компанії LV&Partners (Грузія) (за згодою) та Юлія Свириденко – перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки.

Водночас президент вивів із персонального складу Націнвестради ексміністра економіки Олексія Любченка та ексспікера парламенту Дмитра Разумкова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у вересні минулого року Зеленський ввів до складу Нацради Свириденко, Любченка, міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Крім того, за погодженням, до складу Нацради були включені головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG S. A. в Україні Іренеуш Дерек; президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо; голова ради директорів холдингу Veon Limited Геннадій Газін (Нідерланди); віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Також президент вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів.