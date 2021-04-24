Зеленський змінив очільника управління СБУ у Києві та області

Зеленський змінив очільника управління СБУ у Києві та області

Зеленський змінив очільників управлінь СБУ Києва та двох областей

Президент Володимир Зеленський змінив очільників управлінь Служби безпеки України у Києві, Київській області та на Івано-Франківщині. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

Так, указом № 170/2021 звільнено Олега Головаша з посади начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

Указом № 171/2021 з посади начальника Управління СБУ в Івано-Франківській області звільнено Сергія Заяця, якого указом № 172/2021 призначено на посаду начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

«Призначити Заяця Сергія Сергійовича начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області», – йдеться в документі.

Сергій Заяць працював очільником з 7 листопада 2019 року. Він народився 4 лютого 1973 року у Кіровоградській області. Має вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства. Працює в СБУ з 1998 року. Пройшов усі щаблі військової служби – від оперуповноваженого в регіональному Управлінні до керівних посад за напрямками боротьби з корупцією та контррозвідувального захисту економіки держави. У січні 2014 року отримав Військове звання полковника.

Разом із тим президент на посаду начальника управління СБУ в Івано-Франківській області призначив Віктора Назарука, йдеться у відповідному указі № 173/2021.

Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).

Також Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН.