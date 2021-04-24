  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський змінив очільників управлінь СБУ Києва та двох областей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський змінив очільника управління СБУ у Києві та області - Зеленський змінив очільників управлінь СБУ Києва та двох областей
    Зеленський змінив очільника управління СБУ у Києві та області
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський змінив очільників управлінь СБУ Києва та двох областей

    Президент Володимир Зеленський змінив очільників управлінь Служби безпеки України у Києві, Київській області та на Івано-Франківщині. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

    Так, указом № 170/2021 звільнено Олега Головаша з посади начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

    Указом № 171/2021 з посади начальника Управління СБУ в Івано-Франківській області звільнено Сергія Заяця, якого указом № 172/2021 призначено на посаду начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

    «Призначити Заяця Сергія Сергійовича начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області», – йдеться в документі.

    Сергій Заяць працював очільником з 7 листопада 2019 року. Він народився 4 лютого 1973 року у Кіровоградській області. Має вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства. Працює в СБУ з 1998 року. Пройшов усі щаблі військової служби – від оперуповноваженого в регіональному Управлінні до керівних посад за напрямками боротьби з корупцією та контррозвідувального захисту економіки держави. У січні 2014 року отримав Військове звання полковника.

    Разом із тим президент на посаду начальника управління СБУ в Івано-Франківській області призначив Віктора Назарука, йдеться у відповідному указі № 173/2021.

    Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

    Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).

    Також Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН.

    Теги: СБУ Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies