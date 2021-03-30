Президент Зеленський звільнив 11 голів ліквідованих РДА на Вінниччині
Рішення про реорганізацію РДА прийнято Урядом 16 грудня 2020 року
Президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.
Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).
У зв'язку з реорганізацією районів Зеленський звільнив:
Храновського Олега Анатолійовича з посади голови Чечельницької районної державної адміністрації
Сінчак Ганну Аркадіївну з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації
Науменко Таїсію Іванівну з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації
Побірського Олега Івановича з посади голови Теплицької районної державної адміністрації
Бутенко Зінаїду Михайлівну з посади голови Погребищенської районної державної адміністрації
Чугункіна Олега Павловича з посади голови Оратівської районної державної адміністрації
Бевза Михайла Григоровича з посади голови Літинської районної державної адміністрації
Скалія Володимира Васильовича з посади голови Крижопільської районної державної адміністрації
Поперечного Костянтина Євгенійовича з посади голови Козятинської районної державної адміністрації
Дубового Євгенія Володимировича з посади голови Барської районної державної адміністрації
Зубчика Богдана Васильовича з посади голови Калинівської районної державної адміністрації
Тим часом, син голови Вінницької РДА брав участь у науковому конкурсі російського університету.
Нагадаємо, у Вінницькій області 63 територіальні громади та 6 районів. Рішення про реорганізацію РДА прийнято Урядом 16 грудня 2020 року.
В січні 2021 року припинено діяльність 21 райдержадміністрації у Вінницькій області. Залишилось 6 РДА в сформованих районах.