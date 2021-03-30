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    Президент Зеленський звільнив 11 голів ліквідованих РДА на Вінниччині

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    Очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону &laquo;Про місцеві державні адміністрації&raquo; - Президент Зеленський звільнив 11 голів ліквідованих РДА на Вінниччині
    Очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації»
    фото: vinnitsaok

    Рішення про реорганізацію РДА прийнято Урядом 16 грудня 2020 року

    Президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

    Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).

    У зв'язку з реорганізацією районів Зеленський звільнив:

    Храновського Олега Анатолійовича з посади голови Чечельницької районної державної адміністрації

    Сінчак Ганну Аркадіївну з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації

    Науменко Таїсію Іванівну з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації

    Побірського Олега Івановича з посади голови Теплицької районної державної адміністрації

    Бутенко Зінаїду Михайлівну з посади голови Погребищенської районної державної адміністрації

    Чугункіна Олега Павловича з посади голови Оратівської районної державної адміністрації

    Бевза Михайла Григоровича з посади голови Літинської районної державної адміністрації

    Скалія Володимира Васильовича з посади голови Крижопільської районної державної адміністрації

    Поперечного Костянтина Євгенійовича з посади голови Козятинської районної державної адміністрації

    Дубового Євгенія Володимировича з посади голови Барської районної державної адміністрації

    Зубчика Богдана Васильовича з посади голови Калинівської районної державної адміністрації

    Тим часом, син голови Вінницької РДА брав участь у науковому конкурсі російського університету.

    Нагадаємо, у Вінницькій області 63 територіальні громади та 6 районів. Рішення про реорганізацію РДА прийнято Урядом 16 грудня 2020 року.

    В січні 2021 року припинено діяльність 21 райдержадміністрації у Вінницькій області. Залишилось 6 РДА в сформованих районах.

    Теги: Вінниця Володимир Зеленський президент
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