Президент Зеленський звільнив 11 голів ліквідованих РДА на Вінниччині

Рішення про реорганізацію РДА прийнято Урядом 16 грудня 2020 року

Президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).

У зв'язку з реорганізацією районів Зеленський звільнив:

Храновського Олега Анатолійовича з посади голови Чечельницької районної державної адміністрації

Сінчак Ганну Аркадіївну з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації

Науменко Таїсію Іванівну з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації

Побірського Олега Івановича з посади голови Теплицької районної державної адміністрації

Бутенко Зінаїду Михайлівну з посади голови Погребищенської районної державної адміністрації

Чугункіна Олега Павловича з посади голови Оратівської районної державної адміністрації

Бевза Михайла Григоровича з посади голови Літинської районної державної адміністрації

Скалія Володимира Васильовича з посади голови Крижопільської районної державної адміністрації

Поперечного Костянтина Євгенійовича з посади голови Козятинської районної державної адміністрації

Дубового Євгенія Володимировича з посади голови Барської районної державної адміністрації

Зубчика Богдана Васильовича з посади голови Калинівської районної державної адміністрації

Тим часом, син голови Вінницької РДА брав участь у науковому конкурсі російського університету.