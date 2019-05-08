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    Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні

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    Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні

    Зустріч відбулася 7 травня

    Глава міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд провела зустріч з державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було обговорено питання України.

    Про це Фріланд повідомила у своєму Twitter.

    Під час зустрічі обговорювалася співпраця Канади та США у ключових напрямках, серед яких - робота в Україні.

    «Велика зустріч з секретарем Помпео, під час якої ми обговорювали відносини Канади та США, включаючи чіткий суверенітет Канади над Північно-Західним проходом, а також нашу спільну роботу в Арктиці, NAFTA, Венесуелі та Україні», - написала Фріланд.

    Також вона повідомила, що мала зустріч з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде, під час якої, зокрема, говорили, про впровадження реформ в Україні.

    «Було приємно знову зустрітися з моїм другом Іне Еріксен Сорейде для обговорення Арктики, зміни клімату та Конференції з реформ в Україні», - написала Фріланд.

    Раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд планує відвідати Україну і на цьому тижні зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським і президентом Петром Порошенком.

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