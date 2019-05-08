Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні



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Зустріч відбулася 7 травня

Глава міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд провела зустріч з державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було обговорено питання України.

Про це Фріланд повідомила у своєму Twitter.

Під час зустрічі обговорювалася співпраця Канади та США у ключових напрямках, серед яких - робота в Україні.

«Велика зустріч з секретарем Помпео, під час якої ми обговорювали відносини Канади та США, включаючи чіткий суверенітет Канади над Північно-Західним проходом, а також нашу спільну роботу в Арктиці, NAFTA, Венесуелі та Україні», - написала Фріланд.

Bonne rencontre avec @SecPompeo, où nous avons discuté de la relation entre le et les , y compris de la souveraineté claire du Canada sur le passage du Nord-Ouest, ainsi que de notre travail commun dans l’Arctique, de l’#ALENA, de #232, du #Venezuela et de l’#Ukraine. pic.twitter.com/N55z5lDlBq — Chrystia Freeland (@cafreeland) 7 травня 2019 р.

Також вона повідомила, що мала зустріч з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде, під час якої, зокрема, говорили, про впровадження реформ в Україні.

«Було приємно знову зустрітися з моїм другом Іне Еріксен Сорейде для обговорення Арктики, зміни клімату та Конференції з реформ в Україні», - написала Фріланд.

and are partners in the Arctic, and also in the #ElsieInitiative and in the defence of the int’l rules-based order. It was great to meet again with my friend Ine Eriksen Soreide to discuss the Arctic, climate change, and the Ukraine Reform Conference. pic.twitter.com/Y6Tls1Ewa0 — Chrystia Freeland (@cafreeland) 7 травня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд планує відвідати Україну і на цьому тижні зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським і президентом Петром Порошенком.