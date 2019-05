Фріланд та Помпео обговорили спільну роботу в Україні

Зустріч відбулася 7 травня

Глава міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд провела зустріч з державним секретарем США Майком Помпео, під час якої було обговорено питання України.

Про це Фріланд повідомила у своєму Twitter.

Під час зустрічі обговорювалася співпраця Канади та США у ключових напрямках, серед яких - робота в Україні.

«Велика зустріч з секретарем Помпео, під час якої ми обговорювали відносини Канади та США, включаючи чіткий суверенітет Канади над Північно-Західним проходом, а також нашу спільну роботу в Арктиці, NAFTA, Венесуелі та Україні», - написала Фріланд.

Також вона повідомила, що мала зустріч з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде, під час якої, зокрема, говорили, про впровадження реформ в Україні.

«Було приємно знову зустрітися з моїм другом Іне Еріксен Сорейде для обговорення Арктики, зміни клімату та Конференції з реформ в Україні», - написала Фріланд.

