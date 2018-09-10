Фріланд привітала відкриття Генконсульства України у її рідному місті



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Христя Фріланд

Глава МЗС Канади зазначила, що вона «горда канадка українського походження»

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала Україну із відкриттям нового Генерального консульства у місті Едмонтон.

Про це Фріланд написала у Твіттер.

«Як горда канадка українського походження, яка виросла у Едмонтоні, я дуже рада, що Україна відкриває консульство у Едмонтоні», - зазначила глава МЗС Канади.

Як відомо, у столиці канадської провінції Альберта місті Едмонтон з’явилося Генеральне консульство України. Для участі у офіційній церемонії відкриття до Едмонтона прилетів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

В Альберті проживає більше 360 тис. мешканців українського походження. Це близько 10% від загального населення провінції.

Генконсульство у Едмонтоні стало четвертою дипломатичною установою України на території Канади.

Нагадаємо, Фріланд планувала відвідати Україну 28-29 серпня,але скасувала свій візит через термінові переговори.