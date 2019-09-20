Зеленського та Пристайка запросили на саміт СНД



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До теперішнього часу відповідь від української сторони до Виконавчого комітету СНД не надійшла

Рада міністрів країн СНД відбудеться 10 жовтня, а саміт лідерів - 11 жовтня

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт лідерів Співдружності Незалежних Держав (СНД), який відбудеться 11 жовтня у столиці Туркменістану Ашхабаді.

Про це повідомляє «Унн» із посиланням на пресслужбу Виконавчого комітету СНД.

Запрошення також отримав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Рада міністрів країн СНД відбудеться 10 жовтня.

До запрошень були додані порядок денний і проєкти документів, які планується розглянути на цих засіданнях.

«До теперішнього часу відповідь від української сторони до Виконавчого комітету СНД не надійшла», - повідомили в організації.

Раніше у СНД заявили, що Україна є учасником понад 200 договорів в рамках організації.