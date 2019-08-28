У СНД заявили, що Україна є учасником понад 200 договорів в рамках організації



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У Співдружності незалежних держав вважають, що Україна де-юре залишається учасницею СНД

Станом на початок серпня 2019 року Україна є учасником понад 200 міжнародних договорів в рамках Співдружності незалежних держав. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Виконавчого комітету СНД.

«Станом на 9 серпня 2019 року Україна є учасником 219 міжнародних договорів, укладених в рамках СНД, у сфері економіки, гуманітарного співробітництва, у сфері безпеки та протидії новим викликам і загрозам», - повідомили у Виконавчому комітеті організації.

Також там заявляють, що ніяких офіційних документів про вихід зі Співдружності Незалежних Держав керівництво України до Виконкому СНД не направляло.

Крім того, в СНД повідомили, що «саме за найактивнішої і діяльної участі представників України були підготовлені та підписані такі важливі документи, як Стратегія економічного розвитку СНД на період до 2020 року та Договір про зону вільної торгівлі в СНД».

У СНД також вважають, що Україна де-юре залишається учасницею Співдружності.

«Насправді з 2014 року Україна не платить свої внески, а тому ця сума розподілялася між іншими учасниками Співдружності», - заявили у Виконкомі СНД.

Нагадаємо, раніше у МЗС РФ заявили, що Україна повинна більш ніж 300 млн рублів внесків у СНД.

У той же час Україна неодноразово заявляла, що ніколи не була членом Співдружності, оскільки не підписала Статут СНД.

Україна не брала участі у військово-оборонній і політичній співпраці в рамках СНД. Україна не є стороною Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і не бере участі в Колективних силах СНД з підтримки миру поза егіди ООН або ОБСЄ.

Україна не брала участі і в створенні гуманітарного, інформаційного, освітнього та інших «спільних просторів» в рамках СНД.

«Починаючи з 2014 року Україна не тільки припинила сплату внесків до бюджету Співдружності, а й всі наступні роки не підписувала щорічні рішення Ради глав урядів СНД про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто не брала на себе зобов'язання зі сплати цих внесків. Також з 2014 року Україна максимально знизила рівень представленості в засіданнях вищих органів СНД (радах глав держав/урядів/МЗС/Економічної ради) - в деяких таких заходах брали участь тільки керівники іноземних дипломатичних установ України виключно з метою захисту інтересів нашої держави. Тому Виконком СНД не витрачав кошти на забезпечення роботи української делегації у відповідних засіданнях. Також ми відкликали трьох представників України, які працювали в структурах Співдружності за квотою нашої держави і за рахунок бюджету СНД», - раніше повідомили в МЗС України.