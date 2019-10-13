Зеленського у Ростов не пустять. У нього земля палатиме під ногами, – експерт



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Президент України Володимир Зеленський Скріншот з відео

Путін готує для Зеленського пастку, з якої він ніколи не вибереться – Портников

Рішення щодо окремих районів Донецької і Луганської областей президент Володимир Зеленьский має приймати після спілкування з народом України, з тими хто знову виходить на Майдани, а не на підставі зустрічі з Володимиром Путіним, який не поспішає бачитися з ним й натомість висуває все нові й нові вкрай небезпечні попередні умови.

Про це 12 жовтня 2019 року заявив відомий журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников в програмі «Суботній політклуб».

«У Росії є проста мета – дестабілізувати Україну. І Зеленського вона просто хоче використати як інструмент цієї дестабілізації. Він прагне зустрічі з Путіним. Значить, «ми (Росія – ред.) маємо продиктувати йому таку кількість умов, які викличуть цю дестабілізацію». Ось ці протести. Росія хоче збільшення цих протестів. Вона буде робити все можливе, щоб зіштовхнути владу і народ, вона буде шукати серед українських силовиків тих, хто буде стріляли в народ. І Ви запитаєте: «Для чого?». І я Вам відповім: тому що під час попереднього Майдану Росія відкусила Крим з частиною Донбасу, а хотіла увесь Схід. Так ось зараз план простий – довести ситуацію, щоб спокійно забрати цей Схід», – пояснив він.

За словами Портникова, наразі Кремль послідовно втілює життя свій план з подальшого загарбання українських земель.

«Це (попередні умови зустрічі в Парижі, які Путін одна за одною висуває Зеленському – ред.) не для щоб зустрітися в Нормандському форматі, це не для щоб домовитися про мир. Росії не потрібен ніякий мир. Це для того щоб викликати тут таку дестабілізацію, яка дозволить Росії забрати всю територію України до Дніпра. І це план, який є в Кремлі», – зазначив журналіст.

Як наголосив Портников, аби цей план не був втілений в життя, українській владі «не треба виконувати умови Володимира Путіна».

«У Володимира Зеленського не може бути бажання зустрітися з Володимиром Путіним. Хай він зустрінеться з українським народом, хай прийде на Майдан до протестувальників. Хай він стане людиною, яка обороняє суверенітет своєї країни. Хай він зрозуміє, що Путін готує для нього пастку, з якої він ніколи не вибереться. Тому що, коли тут буде палати земля, ніяка людина, яка буде відповідати за цю пожежу, до ніякого Ростову не втече. Це Януковича в Ростові прийняли. Зеленського не приймуть. Він для Путіна ворог. Він залишиться тут з нами. Тож хай він буде нашим союзником, а не людиною, яка мріє сподобатися невідомо кому невідомо для чого», – сказав публіцист.

Нагадаємо, що переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком.

Народний депутат 8 скликання Вадим Денисенко нагадав про помилки, які почнуть «доганяти» Зеленського вже через кілька місяців.