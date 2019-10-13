  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Переговори з МВФ заморожені через Коломойського і Приватбанк, – заступник глави Нацбанку

    • Розсилка
    Заступник глави Національного банку Катерина Рожкова - Переговори з МВФ заморожені через Коломойського і Приватбанк, – заступник глави Нацбанку
    Заступник глави Національного банку Катерина Рожкова

    МВФ досі не переконаний в прагненні до реформ Зеленського

    Переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком.

    Про це в інтерв’ю Reuters розповіла заступник глави Національного банку Катерина Рожкова.

    Уряд веде переговори про нову кредитну програму МВФ обсягом 3,9 мільярда доларів. Рожкова сказала, що розмір програми може бути збільшений до 8 мільярдів доларів.

    «Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми Приватбанку. Це для них і для міжнародної спільноти червона лінія», – сказала Рожкова.

    Вона попередила про «величезну небезпеку» для інвестиційного клімату України, якщо спір не буде врегульовано належним чином. Проблема Приватбанку повинна бути вирішена не шляхом розрахунків з колишніми власниками.

    «Це показує різницю між олігархічним впливом на банківський сектор в колишні дні і новим прозорим і незалежним банківським сектором», – сказала вона.

    Рожкова сказала, що була розчарована рішенням Зеленського залишатися осторонь від конфлікту, а не активно захищати рішення 2016 року.

    «МВФ хоче сильний сигнал від уряду про збереження адміністративної незалежності Приватбанку і незалежності Національного банку України», – сказала вона.

    З моменту початку президентської передвиборної кампанії в цьому році ділові зв’язки Зеленського з Коломойським були під пильною увагою. Зеленський відкидав припущення про те, що він допоможе бізнесменові повернути собі Приватбанк або отримати компенсацію.

    У четвер він заявив на прес-конференції, що готовий обговорити долю Приватбанку з Коломойським, але підкреслив, що буде захищати інтереси держави.

    За словами Рожкової, МВФ досі не переконаний в прагненні до реформ при Зеленському. «Мова йде про судову реформу, верховенство закону. Мова йде про олігархічні структуру влади».

    У вересні в своїй заяві МВФ не згадав Приватбанк або Коломойського, але зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, зменшити вплив олігархів на економіку і мінімізувати понесені «витрати платників податків».

    «На жаль, я не довіряю нашій судовій системі, тому що система не була реформована», – сказала Рожкова.

    Наступного тижня суд у Києві повинен винести чергове рішення по Приватбанку.

    Рожкова заявила, що вона не дуже сподівається на висновки суду, і попередила, що рішення проти націоналізації може зіпсувати настрої інвесторів.

    «Вплив на ринки буде негативним і негайним, і в цій ситуації ми не зможемо продовжувати працювати з МВФ в рамках попередньої угоди, тому що МВФ потрібна (ясність)», – сказала вона. «Це величезна небезпека для України», – додала Рожкова.

    Рожкова сказала, що президент може допомогти розв’язати конфлікт, зайнявши чітку позицію. Він повинен вийти і сказати: «Націоналізація була необхідна для збереження фінансової стабільності країни... і що, відповідно до закону, банк не може бути повернутий екс-акціонерам».

    Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

    Як повідомлялося, МВФ вимагає прибрати з комісії з наглядових рад банків непрофесійних представників президента і Ради.

    Ігор Коломойський МВФ фінансування Приватбанк президент уряд Катерина Рожкова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ