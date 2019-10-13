Переговори з МВФ заморожені через Коломойського і Приватбанк, – заступник глави Нацбанку



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Заступник глави Національного банку Катерина Рожкова

МВФ досі не переконаний в прагненні до реформ Зеленського

Переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком.

Про це в інтерв’ю Reuters розповіла заступник глави Національного банку Катерина Рожкова.

Уряд веде переговори про нову кредитну програму МВФ обсягом 3,9 мільярда доларів. Рожкова сказала, що розмір програми може бути збільшений до 8 мільярдів доларів.

«Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми Приватбанку. Це для них і для міжнародної спільноти червона лінія», – сказала Рожкова.

Вона попередила про «величезну небезпеку» для інвестиційного клімату України, якщо спір не буде врегульовано належним чином. Проблема Приватбанку повинна бути вирішена не шляхом розрахунків з колишніми власниками.

«Це показує різницю між олігархічним впливом на банківський сектор в колишні дні і новим прозорим і незалежним банківським сектором», – сказала вона.

Рожкова сказала, що була розчарована рішенням Зеленського залишатися осторонь від конфлікту, а не активно захищати рішення 2016 року.

«МВФ хоче сильний сигнал від уряду про збереження адміністративної незалежності Приватбанку і незалежності Національного банку України», – сказала вона.

З моменту початку президентської передвиборної кампанії в цьому році ділові зв’язки Зеленського з Коломойським були під пильною увагою. Зеленський відкидав припущення про те, що він допоможе бізнесменові повернути собі Приватбанк або отримати компенсацію.

У четвер він заявив на прес-конференції, що готовий обговорити долю Приватбанку з Коломойським, але підкреслив, що буде захищати інтереси держави.

За словами Рожкової, МВФ досі не переконаний в прагненні до реформ при Зеленському. «Мова йде про судову реформу, верховенство закону. Мова йде про олігархічні структуру влади».

У вересні в своїй заяві МВФ не згадав Приватбанк або Коломойського, але зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, зменшити вплив олігархів на економіку і мінімізувати понесені «витрати платників податків».

«На жаль, я не довіряю нашій судовій системі, тому що система не була реформована», – сказала Рожкова.

Наступного тижня суд у Києві повинен винести чергове рішення по Приватбанку.

Рожкова заявила, що вона не дуже сподівається на висновки суду, і попередила, що рішення проти націоналізації може зіпсувати настрої інвесторів.

«Вплив на ринки буде негативним і негайним, і в цій ситуації ми не зможемо продовжувати працювати з МВФ в рамках попередньої угоди, тому що МВФ потрібна (ясність)», – сказала вона. «Це величезна небезпека для України», – додала Рожкова.

Рожкова сказала, що президент може допомогти розв’язати конфлікт, зайнявши чітку позицію. Він повинен вийти і сказати: «Націоналізація була необхідна для збереження фінансової стабільності країни... і що, відповідно до закону, банк не може бути повернутий екс-акціонерам».

Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, МВФ вимагає прибрати з комісії з наглядових рад банків непрофесійних представників президента і Ради.