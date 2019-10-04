ЗМІ: бізнес-партнер помічника Зеленського має зв’язки з політичною елітою РФ



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Помічник президента України Андрій Єрмак

Партнер Андрія Єрмака в українському бізнесі – Рахамім Емануїлов – через компанії у Росії дотичний до нинішньої російської політичної еліти

Помічник президента України Андрій Єрмак веде бізнес з росіянином, який має зв’язки із російською владною верхівкою.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Зазначається, що партнер Андрія Єрмака в українському бізнесі – Рахамім Емануїлов. Відповідно до даних системи YouControl, кілька років тому вони були бенефіціарами «Медійної групи європейського партнерства», яка спеціалізується на виробництві фільмів.

За даними ЗМІ, Єрмак та Емануїлов залишаються бізнес-партнерами в ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна», яка займається комерційним консультуванням, та ТОВ «М.Є.П», одна з них з моменту заснування отримала майже 40 млн грн доходів.

Бізнес-партнер Єрмака, якого називають головним переговорником між Україною та Росією, через компанії у Росії дотичний до нинішньої російської політичної еліти, пишуть Схеми.

Рахамім Емануїлов є співвласником компанії «Інтерпромторг». Ця компанія є засновником «Інтерпромбанку», найбільший акціонер якого — член Ради федерації Федеральних зборів РФ від Камчатського краю Валерій Пономарьов.

Серед акціонерів згаданого російського банку — Іван Садчіков, якого називають зятем першого заступника керівника апарату уряду РФ Сергія Приходька.

Через акціонерів «Інтерпромбанку» він дотичний до однокурсників Володимира Путіна — Ільгама Рагімова та Ніколая Єгорова.

«Бізнес-партнер Андрія Єрмака Рахамім Емануїлов через російський «Інтерпромбанк» має зв’язок із єдиноросом і сенатором Камчатки Пономарьовим, зятем першого заступника керівника апарату уряду Росії Приходька, і через свою релігійну общину — із однокурсником президента Росії Володимира Путіна», — повідомляють журналісти.

Сам Єрмак у коментарі ЗМІ пояснив, що знайомий з Емануїловим через свого батька. В 1999 році він дійсно допоміг йому зареєструвати компанію на території України.

«Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велася. В останній раз ми спілкувалися близько десяти років тому — я вітав його по телефону з днем народження», — зазначив він у відповіді.

До слова, напередодні особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з Куртом Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.