ЗМІ: бізнес-партнер помічника Зеленського має зв’язки з політичною елітою РФ
Партнер Андрія Єрмака в українському бізнесі – Рахамім Емануїлов – через компанії у Росії дотичний до нинішньої російської політичної еліти
Помічник президента України Андрій Єрмак веде бізнес з росіянином, який має зв’язки із російською владною верхівкою.
Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».
Зазначається, що партнер Андрія Єрмака в українському бізнесі – Рахамім Емануїлов. Відповідно до даних системи YouControl, кілька років тому вони були бенефіціарами «Медійної групи європейського партнерства», яка спеціалізується на виробництві фільмів.
За даними ЗМІ, Єрмак та Емануїлов залишаються бізнес-партнерами в ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна», яка займається комерційним консультуванням, та ТОВ «М.Є.П», одна з них з моменту заснування отримала майже 40 млн грн доходів.
Бізнес-партнер Єрмака, якого називають головним переговорником між Україною та Росією, через компанії у Росії дотичний до нинішньої російської політичної еліти, пишуть Схеми.
Рахамім Емануїлов є співвласником компанії «Інтерпромторг». Ця компанія є засновником «Інтерпромбанку», найбільший акціонер якого — член Ради федерації Федеральних зборів РФ від Камчатського краю Валерій Пономарьов.
Серед акціонерів згаданого російського банку — Іван Садчіков, якого називають зятем першого заступника керівника апарату уряду РФ Сергія Приходька.
Через акціонерів «Інтерпромбанку» він дотичний до однокурсників Володимира Путіна — Ільгама Рагімова та Ніколая Єгорова.
«Бізнес-партнер Андрія Єрмака Рахамім Емануїлов через російський «Інтерпромбанк» має зв’язок із єдиноросом і сенатором Камчатки Пономарьовим, зятем першого заступника керівника апарату уряду Росії Приходька, і через свою релігійну общину — із однокурсником президента Росії Володимира Путіна», — повідомляють журналісти.
Сам Єрмак у коментарі ЗМІ пояснив, що знайомий з Емануїловим через свого батька. В 1999 році він дійсно допоміг йому зареєструвати компанію на території України.
«Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велася. В останній раз ми спілкувалися близько десяти років тому — я вітав його по телефону з днем народження», — зазначив він у відповіді.
До слова, напередодні особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з Куртом Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.