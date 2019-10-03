Адвокат Трампа оприлюднив переписку з Волкером і помічником Зеленського
Джуліані зазначив, що виклав переписку, щоб демократи не мали «помилкового відчуття, що щось не так»
Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з експредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.
Про це Джуліані повідомив у Twitter.
Згідно з листуванням, Волкер звертався до Джуліані з питанням, чи готовий той поговорити з Єрмаком. У листуванні Волкер попросив адвоката Трампа повідомити, коли той буде в Мадриді.
«Я побачу Єрмака завтра вранці, він приїде до вас у Мадрид», - йдеться в повідомленні.
Потім Джуліані виклав скрін частини свого листування з абонентом на ім'я Андрій (імовірно, Андрієм Єрмаком - ред.) й оприлюднив його особистий номер.
Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.
Джуліані зазначив, що виклав переписку, щоб демократи не мали «помилкового відчуття, що щось не так».
«Курт нічого поганого не зробив», - написав Джуліані.
Volker should not be made a scapegoat. This is second State Department Ambassador obviously as aware and involved in asking me to do it as Kurt. They did nothing wrong. pic.twitter.com/EjixrmVx0I— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.
Напередодні Джуліані зізнався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана.
Як відомо, 3 жовтня Волкер дає свідчення в Конгресі США.
Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.
Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».
Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.