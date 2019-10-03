Адвокат Трампа оприлюднив переписку з Волкером і помічником Зеленського



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Особистий адвокат президента США Руді Джуліані

Джуліані зазначив, що виклав переписку, щоб демократи не мали «помилкового відчуття, що щось не так»

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з експредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Про це Джуліані повідомив у Twitter.

Згідно з листуванням, Волкер звертався до Джуліані з питанням, чи готовий той поговорити з Єрмаком. У листуванні Волкер попросив адвоката Трампа повідомити, коли той буде в Мадриді.

«Я побачу Єрмака завтра вранці, він приїде до вас у Мадрид», - йдеться в повідомленні.

Потім Джуліані виклав скрін частини свого листування з абонентом на ім'я Андрій (імовірно, Андрієм Єрмаком - ред.) й оприлюднив його особистий номер.

Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.

Джуліані зазначив, що виклав переписку, щоб демократи не мали «помилкового відчуття, що щось не так».

«Курт нічого поганого не зробив», - написав Джуліані.

Volker should not be made a scapegoat. This is second State Department Ambassador obviously as aware and involved in asking me to do it as Kurt. They did nothing wrong. pic.twitter.com/EjixrmVx0I — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 3 октября 2019 г.

Напередодні Джуліані зізнався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана.

Як відомо, 3 жовтня Волкер дає свідчення в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.