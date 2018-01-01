ЗМІ: Льовочкін просив в українських олігархів мільйони доларів для Манафорта

Льовочкін начебто звертався до низки українських олігархів і казав: «ти маєш дати мільйон доларів»

Народний депутат від фракції Опозиційний блок Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для екс-політтехнолога і радника колишнього президента Віктора Януковича Пола Манафорта. Про це «Громадському» розповів автор розслідування про Манафорта Френк Фоер. «Манафорт міг звернутися до Сергія Льовочкіна, а той



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Сергій Льовочкін та Віктор Янукович

Льовочкін начебто звертався до низки українських олігархів і казав: «ти маєш дати мільйон доларів»

Народний депутат від фракції Опозиційний блок Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для екс-політтехнолога і радника колишнього президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це «Громадському» розповів автор розслідування про Манафорта Френк Фоер.

«Манафорт міг звернутися до Сергія Льовочкіна, а той — до Януковича, й сказати: Манафорт хоче 10 мільйонів доларів. Янукович відповідав: гаразд, то дай йому ці 10 мільйонів. Тоді Льовочкін звертався до низки українських олігархів і казав: ти маєш дати мільйон доларів», - розповів журналіст.

За словами Фоера з посиланням на власні джерела, Льовочкін отримував власний шмат від цих грошей – «тобто маржу за те, що збирав ці гроші від імені Манафорта».

Окрім Льовочкіна, Манафорт був знайомий із Ринатом Ахметовим. За інформацією журналіста, Манафорта з Ахметовим познайомив російських олігарх Олег Дерипаска під час Помаранчевої революції.

«Ахметов допоміг зв'язати Манафорта з Януковичем. Коли той перебував у Чехії одразу після Помаранчевої революції, команда Манафорта приїхала зустрітися з ним. Вони налагодили співпрацю. Коли Януковичу знадобилася особа, якій він би міг довіритися, він звернувся до Пола Манафорта», - зазначив Фоер.

«Громадське» зазначає, що звернулося за коментарем до Льовочкіна. Однак на момент публікації не отримало відповіді.

Як повідомляв «Главком», НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо незаконного збагачення нардепа від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Антикорупційне бюро зацікавилося задекларованим житловим будинком площею 1055,95 кв. м і земельною ділянкою площею 9387 кв. м, які розташовані у Франції і перебувають у користуванні Сергія Льовочкіна. Як зазначив детектив у клопотанні, вартість цього господарства може становити понад 40 млн. євро.