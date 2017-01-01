НАБУ зацікавилося, як «бідна» директора фірми Льовочкіних придбала 11 га під Києвом (документ)

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження із незаконного збагачення нардепа від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна

Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Еліни Саєнко, яка наприкінці 2015 року оформила 26 договорів купівлі-продажу земельних ділянок в Обухові та Обухівському районі під Києвом. Про це стало відомо «Главкому» з судової ухвали від 28



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Сергій та Юлія Льовочкіни. Фото Цензор.нет

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження із незаконного збагачення нардепа від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна

Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Еліни Саєнко, яка наприкінці 2015 року оформила 26 договорів купівлі-продажу земельних ділянок в Обухові та Обухівському районі під Києвом.

Про це стало відомо «Главкому» з судової ухвали від 28 листопада.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що земельні ділянки загальною площею 11,17 га придбала Ірина Дирдіна, яка працює директором у київській ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР» і є членом наглядової ради ПАТ «Банк «Кліринговий дім». Вказана компанія здійснює управління акціями ПАТ «Укртелеком» та компанії OSKARO INVESTMENTS LIMITED, які належать народному депутату від «Опозиційного блоку» Сергію Льовочкіну.

Крім цього, «СІ.ТІ.АР» управляє цінними паперами та корпоративними правами рідної сестри Льовочкіна, нардепа Юлії Льовочкіної.

НАБУ перевірило доходи Дирдіною, котра протягом 2013-2015 років отримала не більше 300 тис. грн.

«Документи (купівлі-продажу земельних ділянок - «Главком») мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дійсних та детальних обставин, суттєвих умов укладення зазначених правочинів щодо набуття Іриною Дирдіною у власність нерухомого майна, що не відповідають її доходам, які можуть бути укладені в інтересах Сергія Льовочкіна у період виконання ним повноважень народного депутата України, з метою підтвердження або спростування можливих фактів незаконного збагачення внаслідок набуття у власність такого нерухомого майна», - аргументували детективи свою позицію суду.

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Виїмка документів у приватного нотаріуса здійснюється у рамках кримінального провадження із незаконного збагачення (ч.3 ст. 368-2 КК України) нардепа від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна.

Водночас Національне антикорупційне бюро зацікавилося задекларованим житловим будинком площею 1055,95 кв. м і земельною ділянкою площею 9387 кв. м, які розташовані у Франції і перебувають у користуванні Сергія Льовочкіна. Як зазначив детектив у клопотанні, вартість цього господарства може становити понад 40 млн. євро.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, власником ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР» записаний киянин Єгор Русин. За інформацією ЗМІ, Русин є люди ною Олександра Пузанова, який є давнім другом і юристом Сергія Льовочкіна. Ну і ще - однокласником його сестри Юлії Льовочкіної та її помічником у Верховній Раді VI скликання.

ПАТ «Банк «Кліринговий дім» контролюється нардепами Юлією Льовочкіною та Іваном Фурсіним.