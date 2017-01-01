ЗМІ: Порошенко зібрався в Литву на зустріч з Грібаускайте
- Вчора, 23:57
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За інформацією медіа, Порошенко відвідає Литву 8 грудня
Президент України Петро Порошенко має намір відвідати Литву з робочим візитом 8 грудня.
Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело.
«8 грудня буде офіційний візит президента до Литви», - сказав співрозмовник.
Планується, що Порошенко зустрінеться з президентом Литви Далею Грібаускайте, головою литовського парламенту Вікторасом Пранцкетісом і прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.
Крім цього, український президент відвідає економічний форум у Литві.
Нагадаємо, уряд Литви схвалив постанову про безоплатну передачу Україні зброї на майже €2 млн.
Раніше повідомлялося, що вартість озброєння, яке планується передати, зараз становить €1,93 млн, а на його придбання Литва витратила понад €3 млн.
Відомо, що Литва передасть більш ніж 7 тисяч автоматів Калашникова, які більше не використовуються литовської армією, а також майже 2 млн патронів до них.
Також буде передано понад 80 кулеметів, понад 10 мінометів та протитанкову зброю.