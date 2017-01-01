  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    ЗМІ: Порошенко зібрався в Литву на зустріч з Грібаускайте

    За інформацією медіа, Порошенко відвідає Литву 8 грудня
    Президент України Петро Порошенко має намір відвідати Литву з робочим візитом 8 грудня. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело. «8 грудня буде офіційний візит президента до Литви», - сказав співрозмовник. Планується, що Порошенко зустрінеться з президентом Литви Далею Грібаускайте, головою
    • Вчора, 23:57
    • Розсилка
    Петро Порошенко та Даля Грібаускайте
    Петро Порошенко та Даля Грібаускайте

    За інформацією медіа, Порошенко відвідає Литву 8 грудня

    Президент України Петро Порошенко має намір відвідати Литву з робочим візитом 8 грудня.

    Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело.

    «8 грудня буде офіційний візит президента до Литви», - сказав співрозмовник.

    Планується, що Порошенко зустрінеться з президентом Литви Далею Грібаускайте, головою литовського парламенту Вікторасом Пранцкетісом і прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

    Крім цього, український президент відвідає економічний форум у Литві.

    Нагадаємо, уряд Литви схвалив постанову про безоплатну передачу Україні зброї на майже €2 млн.

    Раніше повідомлялося, що вартість озброєння, яке планується передати, зараз становить €1,93 млн, а на його придбання Литва витратила понад €3 млн.

    Відомо, що Литва передасть більш ніж 7 тисяч автоматів Калашникова, які більше не використовуються литовської армією, а також майже 2 млн патронів до них.

    Також буде передано понад 80 кулеметів, понад 10 мінометів та протитанкову зброю.

    Читайте також
    Петро Порошенко політика Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ