ЗМІ: Порошенко зібрався в Литву на зустріч з Грібаускайте

За інформацією медіа, Порошенко відвідає Литву 8 грудня

Президент України Петро Порошенко має намір відвідати Литву з робочим візитом 8 грудня. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело. «8 грудня буде офіційний візит президента до Литви», - сказав співрозмовник. Планується, що Порошенко зустрінеться з президентом Литви Далею Грібаускайте, головою



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Петро Порошенко та Даля Грібаускайте

За інформацією медіа, Порошенко відвідає Литву 8 грудня

Президент України Петро Порошенко має намір відвідати Литву з робочим візитом 8 грудня.

Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело.

«8 грудня буде офіційний візит президента до Литви», - сказав співрозмовник.

Планується, що Порошенко зустрінеться з президентом Литви Далею Грібаускайте, головою литовського парламенту Вікторасом Пранцкетісом і прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

Крім цього, український президент відвідає економічний форум у Литві.

Нагадаємо, уряд Литви схвалив постанову про безоплатну передачу Україні зброї на майже €2 млн.

Раніше повідомлялося, що вартість озброєння, яке планується передати, зараз становить €1,93 млн, а на його придбання Литва витратила понад €3 млн.

Відомо, що Литва передасть більш ніж 7 тисяч автоматів Калашникова, які більше не використовуються литовської армією, а також майже 2 млн патронів до них.

Також буде передано понад 80 кулеметів, понад 10 мінометів та протитанкову зброю.