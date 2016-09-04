Литва готується передати Україні зброї на 2 млн євро

Зокрема, Україні будуть передані понад 7 тисяч автоматів Калашникова та майже 2 мільйони патронів

Литва має намір передати Україні озброєння, вартість якого становить 1,93 мільйона євро, говориться в проекті постанови уряду Литви, підготовленому міноборони балтійської республіки і опублікованому на сторінці електронного парламенту. «Уряд Литви прийняв рішення передати з безоплатним правом власності Міноборони України матеріальне майно



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Зокрема, Україні будуть передані понад 7 тисяч автоматів Калашникова та майже 2 мільйони патронів

Литва має намір передати Україні озброєння, вартість якого становить 1,93 мільйона євро, говориться в проекті постанови уряду Литви, підготовленому міноборони балтійської республіки і опублікованому на сторінці електронного парламенту.

«Уряд Литви прийняв рішення передати з безоплатним правом власності Міноборони України матеріальне майно вартістю 1,931 мільйона євро на 1 жовтня 2017 року», - цитує опублікований проект Ріа «Новини».

У додатках постанови зазначено, що Україні будуть передані понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони патронів, більше 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкова зброю і інша військова техніка.

Як зазначає уряд, вартість покупки озброєння для Литви склала більше 3 мільйонів євро. Вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році.

Нагадаємо, Сейм Литви 23 листопада прийняв резолюцію щодо 44-х людей, чиї імена можуть бути внесені у список небажаних в Литві осіб. За так званий список імені Сергія Магнітського проголосували 83 парламентарі. У резолюції зазначені переважно прізвища російських громадян, їх сейм закликає внести в список осіб, яким заборонений в'їзд до Литви.

Україна обміняється з Литвою досвідом щодо зняття з експлуатації «радянських» АЕС.