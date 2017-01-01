Уряд Литви схвалив безоплатну передачу Україні зброї на майже €2 млн

Литва передасть Україні більш ніж 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 млн патронів до них, понад 80 кулеметів, 10 мінометів та протитанкову зброю

Уряд Литви схвалив постанову про безоплатну передачу Україні зброї на майже €2 млн. Про це йдеться у повідомленні міноборони Литви. Зазначається, йдеться про зброю і боєприпаси, які були у використанні збройних сил Литви до переходу на стандарти НАТО. «Передача майна – це частина послідовної і всебічної підтримки



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Автомати Калашникова

Литва передасть Україні більш ніж 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 млн патронів до них, понад 80 кулеметів, 10 мінометів та протитанкову зброю

Уряд Литви схвалив постанову про безоплатну передачу Україні зброї на майже €2 млн. Про це йдеться у повідомленні міноборони Литви.

Зазначається, йдеться про зброю і боєприпаси, які були у використанні збройних сил Литви до переходу на стандарти НАТО.

«Передача майна – це частина послідовної і всебічної підтримки України Литвою шляхом зміцнення її оборонних спроможностей та забезпечення її суверенітету», - сказав міністр оборони Литви Раймунд Каробліс.

Раніше повідомлялося, що вартість озброєння, яке планується передати, зараз становить €1,93 млн, а на його придбання Литва витратила понад €3 млн.

Повідомляється, що Литва передасть більш ніж 7 тисяч автоматів Калашникова, які більше не використовуються литовської армією, а також майже 2 млн патронів до них.

Також буде передано понад 80 кулеметів, понад 10 мінометів та протитанкову зброю.

Як відомо, Литва вже не перший раз передає Збройним силам України непотрібне їй озброєння, у зв'язку з чим отримала ноту від Росії.

Перший раз Литва передала озброєння Україні в 2014 році, незабаром після того, як на Сході України почався конфлікт.

Нагадаємо, Сейм Литви 23 листопада прийняв резолюцію щодо 44-х людей, чиї імена можуть бути внесені у список небажаних в Литві осіб. За так званий список імені Сергія Магнітського проголосували 83 парламентарі. У резолюції зазначені переважно прізвища російських громадян, їх сейм закликає внести в список осіб, яким заборонений в'їзд до Литви.

Україна обміняється з Литвою досвідом щодо зняття з експлуатації «радянських» АЕС.

Джерело: Європейська правда