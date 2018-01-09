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    Технології

    Військовий супутник США досі не вийшов на орбіту

    Представник SpaceX заявив, що, за результатами проведеного аналізу, ракета працювала в штатному режимі
    Стратегічне командування США заявило, що не фіксує на заданій навколоземній орбіті новий військовий супутник, який запустили напередодні. Про це з посиланням на джерела у Конгресі і адміністрації повідомляє Bloomberg. За інформацією агентства, після пуску ракети виникли проблеми з її другим ступенем і супутник був втрачений. Деякі
    • Сьогодні, 09:04
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    Представник SpaceX заявив, що, за результатами проведеного аналізу, ракета працювала в штатному режимі

    Стратегічне командування США заявило, що не фіксує на заданій навколоземній орбіті новий військовий супутник, який запустили напередодні.

    Про це з посиланням на джерела у Конгресі і адміністрації повідомляє Bloomberg.

    За інформацією агентства, після пуску ракети виникли проблеми з її другим ступенем і супутник був втрачений. Деякі джерела стверджують, що ракета із супутником впала в океан.

    Водночас представник SpaceX заявив, що, за результатами проведеного аналізу, ракета працювала в штатному режимі.

    «Зараз проводиться розслідування, проте немає ознак саботажу або іншого втручання в процес запуску супутника», - підкреслив він.

    Як відомо, 8 січня американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті.

    Запуск Zuma був запланований на листопад 2017 року, однак кілька разів відкладався.

     

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