Військовий супутник США досі не вийшов на орбіту

Представник SpaceX заявив, що, за результатами проведеного аналізу, ракета працювала в штатному режимі

Стратегічне командування США заявило, що не фіксує на заданій навколоземній орбіті новий військовий супутник, який запустили напередодні. Про це з посиланням на джерела у Конгресі і адміністрації повідомляє Bloomberg. За інформацією агентства, після пуску ракети виникли проблеми з її другим ступенем і супутник був втрачений. Деякі



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Представник SpaceX заявив, що, за результатами проведеного аналізу, ракета працювала в штатному режимі

Стратегічне командування США заявило, що не фіксує на заданій навколоземній орбіті новий військовий супутник, який запустили напередодні.

Про це з посиланням на джерела у Конгресі і адміністрації повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, після пуску ракети виникли проблеми з її другим ступенем і супутник був втрачений. Деякі джерела стверджують, що ракета із супутником впала в океан.

Водночас представник SpaceX заявив, що, за результатами проведеного аналізу, ракета працювала в штатному режимі.

«Зараз проводиться розслідування, проте немає ознак саботажу або іншого втручання в процес запуску супутника», - підкреслив він.

Як відомо, 8 січня американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті.

Запуск Zuma був запланований на листопад 2017 року, однак кілька разів відкладався.