SpaceX успішно запустила ракету з секретним супутником

Призначення супутника зберігається в секреті

Компанія SpaceX в понеділок, 8 січня, провела успішний запуск ракети Falcon 9 з космічним апаратом Zuma. Відповідне відео запуску опубліковано на YouTube-каналі компанії Ілона Маска. Призначення супутника зберігається в секреті. Відзначимо, що це перший запуск компанії у новому році. Нагадаємо, приватна американська космічна компанія



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Запуск ракети Falcon 9

Призначення супутника зберігається в секреті

Компанія SpaceX в понеділок, 8 січня, провела успішний запуск ракети Falcon 9 з космічним апаратом Zuma.

Відповідне відео запуску опубліковано на YouTube-каналі компанії Ілона Маска.

Призначення супутника зберігається в секреті.

Відзначимо, що це перший запуск компанії у новому році.

Нагадаємо, приватна американська космічна компанія SpaceX успішно запустила свою ракету-носій Falcon 9, яка несла на борту 10 супутників зв'язку Iridium Next. Відзначено, що старт був здійснений з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Вже через дві хвилини відключився головний двигун і сталося відділення ступеня. Ця перша щабель носія вже використовувалася при запуску в червні 2017 року і успішно поверталася на Землю.

Однак на цей раз її керований спуск інженери SpaceX не скоювали. Через півтори години після запуску відбулося відділення всіх десяти супутників від розгінного блоку. Космічні апарати успішно розкрилися на навколоземній орбіті.