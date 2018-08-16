Цього року дівчата краще склали іспити з української мови, ніж хлопці



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Найбільше осіб отримали високі результати ДПА з української мови у Львівській та Черкаській областях, а також у м. Київ

За результатами державної підсумкової атестації (ДПА) з української мови, яка була проведена в межах незалежного тестування, можна говорити про відмінності в навчальних досягненнях дівчат та хлопців. Так, рівень успішності дівчат за результатами ДПА на 13% вищий, ніж у хлопців.

Про це на брифінгу поінформував директор центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, повідомляє Укрінформ.

«Вперше за всю історію таких незалежних вимірювань ми можемо сказати чіткі дані щодо якості саме з української мови, тому що цього року цим іспитом були охоплені всі без винятку випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які здобували відповідну освіту в цьому році. ... Результати дівчат є набагато кращими, ніж у юнаків. Результати з української мови на високому рівні дівчата здобувають втричі більше, ніж хлопці», - сказав Карандій.

Так за даними УЦОЯО, на високому рівні склали ДПА з української мови 22,3% дівчат та 8,8% хлопців. На достатньому рівні - 33,6% дівчат та 24,6% хлопців, на середньому рівні - 34,3% дівчат та 43% хлопців. На початковому рівні - 9,8% дівчат та 23,5% хлопців.

Результати ДПА з української мови трохи нижчі, ніж минулого року, але за словами Карандія, є об'єктивна причина цього, а саме: залучення до тестування випускників профтехзакладів освіти, рівень знань яких бажає кращого, а також випускників коледжів.

Загалом, за даними Карандія, випускники закладів профтехосвіти у більшості склали ДПА з української мови на початковому рівні - 54%, на середньому рівні навчальних досягнень - 42,2%, на достатньому - 3,4%, високий рівень володіння української мовою продемонстрували 0,2% випускників закладів ПТО.

Серед інших типів навчальних закладів найкращі результати з української мови у випускників гімназій, ліцеїв та колегіумів - 39,1% - достатній рівень та 39,4% - високий рівень. Спеціалізовані школи: 40,7% - достатній рівень, 35,3% - високий рівень. Навчально-виховні комплекси, навчально-виховні об'єднання: 33,1% достатній рівень, 21,9% - високий рівень.

Серед випускників загальноосвітніх шкіл на достатньому рівні українську мову знає 32,2%, на високому - 16,8%, на середньому рівні володіють державною мовою - 36,8% випускників шкіл. ЗВО 1-2 рівня акредитації 54,1% випускників - середній рівень, 30,3% - достатній рівень, 4,9% - високий рівень.

Загалом найбільше осіб отримали високі результати ДПА з української мови у Львівській та Черкаській областях, а також у м. Київ. Найгірші результати (найбільші відсотки тих, хто знаходиться на початковому рівні) в учасників тестування із Закарпатської, Чернівецької та Тернопільської областей.

Також цього року для проходження ДПА, за словами Карандія, випускники шкіл найчастіше обирали другим предметом історію України (130 тисяч 401) або математику (74 077). Англійську мову як третій предмет обрали 50 тис. 912 осіб, що складає майже третину від всіх випускників шкіл.

Цього року при проведенні ЗНО серед випускників шкіл проводилася також державна підсумкова атестація з української мови - обов'язкова, математики або історії України - вибірково-обов'язковий, тобто учасник мав обрати один з цих предметів, третій - на вибір випускника.