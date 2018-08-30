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    Наука та освіта

    Гриневич розповіла, що робити із дефіцитом підручників

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    Гриневич розповіла, що робити із дефіцитом підручників

    Міністр порадила користуватися електронною бібліотекою МОН

    Міністр освіти і науки Лілія Гриневич закликала педагогів та школярів 5 і 10 класів користуватися протягом півтора місяця підручниками з електронної бібліотеки МОН через неврегульовані проблеми з експертизою та друком чотирьох підручників.

    Таку рекомендацію Гриневич висловила 30 серпня на зустрічі з освітянами у місті Балта у рамках робочого візиту до Одеської області.

    «До початку нового навчального року міністерством видано підручники тиражем понад 18 мільйонів примірників - у три рази більше проти минулого року. І переважну більшість підручників доставлено до шкіл Одещини. Однак не всі - виникли проблеми з друком чотирьох підручників, зокрема, з інформатики та підручником історії України для 5 класу, а також з біології та хімії - для 10 класу. Їх буде розвезено по навчальних закладах до середини жовтня. Як бути зараз? Що стосується інформатики, то радимо тимчасово користуватися тим підручником з інформатики, який автори та видавництво надали міністерству для розміщення в електронній бібліотеці МОН», - зазначила Гриневич.

    Вона також порадила користуватися електронною бібліотекою МОН при вивченні історії України п'ятикласниками, доки доопрацюють новий підручник. Бо виявилось, що одна з установ відомства виконала дуже неякісну експертизу цього підручника, внаслідок чого в контенті наявна радянська історіографія, додала Гриневич.

    За словами очільника відомства, є в електронній версії бібліотеки МОН також підручники з біології та хімії для 10 класу. Ними можна користуватися старшокласникам, доки будуть уладнані деякі судові справи, і всі підручники централізовано доставлять до шкіл.

    Джерело: Укрінформ

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