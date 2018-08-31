Гройсман розказав першокласникам, що їх чекає у «новій українській школі»графіка
-
Розсилка
Цього року до школи піде на 40 тисяч дітей більше, ніж минулого
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, яким буде перший місяць навчання першокласників завдяки реформі освіти.
За словами Гройсмана:
- Діти познайомляться зі школою та класом.
- Ранець без важкого приладдя та книжок.
- Діти вивчать безпечну дорогу від дому до школи.
- Створять збірку правил класу.
- Вивчать розклад свого дня.
«Через такі базові речі дитина звикне до вчителя, однокласників, нового простору», - написав прем’єр у Facebook.
Гройсман також додав, що перші класи шкіл будуть обладнані партами-трансформерами, новими дидактичними матеріалами, приладдям для рухливих ігор і відпочинку.
«Фінансування освіти виросло з 129 млрд грн у 2016 році до 222 млрд грн цьогоріч…До речі цього року до школи піде на 40 тисяч дітей більше, ніж минулого. Хороша тенденція», - резюмував прем’єр-міністр.
До слова, українські школярі протягом року відпочиватимуть не більше 30 календарних днів.
Раніше глава МОЗ Уляна Супрун розповіла, як відучити школярів їсти некорисну їжу.