Гройсман розказав першокласникам, що їх чекає у «новій українській школі» графіка



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Першокласники

Цього року до школи піде на 40 тисяч дітей більше, ніж минулого

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, яким буде перший місяць навчання першокласників завдяки реформі освіти.

За словами Гройсмана:

Діти познайомляться зі школою та класом.

Ранець без важкого приладдя та книжок.

Діти вивчать безпечну дорогу від дому до школи.

Створять збірку правил класу.

Вивчать розклад свого дня.

«Через такі базові речі дитина звикне до вчителя, однокласників, нового простору», - написав прем’єр у Facebook.

Гройсман також додав, що перші класи шкіл будуть обладнані партами-трансформерами, новими дидактичними матеріалами, приладдям для рухливих ігор і відпочинку.

«Фінансування освіти виросло з 129 млрд грн у 2016 році до 222 млрд грн цьогоріч…До речі цього року до школи піде на 40 тисяч дітей більше, ніж минулого. Хороша тенденція», - резюмував прем’єр-міністр.

До слова, українські школярі протягом року відпочиватимуть не більше 30 календарних днів.

Раніше глава МОЗ Уляна Супрун розповіла, як відучити школярів їсти некорисну їжу.