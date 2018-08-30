Супрун розповіла, як відучити школярів їсти некорисну їжу



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«Нехай діти бачать, що ви самі їсте здорову їжу», - порадила очільниця МОЗу

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради батькам дітей щодо здорового харчування у школах.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо не мотивувати дитину їсти здорову їжу, то вона почне регулярно втамовувати голод піцою, сосискою в тісті, батончиками та іншою некорисною їжею, яку часто пропонують у шкільних буфетах», - зауважила Супрун.

Вона підкреслила, що кожну дитину можна заохотити не лише їсти здорову їжу, а робити це з задоволенням.

«Для цього потрібно, передусім, бути прикладом самим! Нехай діти бачать, що ви самі їсте здорову їжу, поступово вони наслідуватимуть ваш приклад не лише вдома, а й у школі», - заявила Супрун, надавши ряд порад:

акцентуйте увагу на овочах і бобових - вони мають бути основою раціону;

заохочуйте щодня їсти фрукти та ягоди, молочні та кисломолочні продукти, у невеликих порціях - цільнозернові продукти, насіння та горіхи;

упродовж тижня готуйте рибу (2-3 рази на тиждень) і м’ясо (переважно птиці і кролика);

мінімізуйте кількість солі - для дітей 2-3 г на добу, для підлітків менш як 5 г на добу,

зменште споживання цукру: 25-50 г на добу, включаючи фруктові цукри;

використовуйте корисні олії (оливкова, кукурудзяна, лляна, гарбузова, горіхова);

слідкуйте за водним балансом школяра: дитина має отримувати достатньо рідини і пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги.

За забезпечення здорового раціону безпосередньо у школі, як повідомила очільниця МОЗу, відповідальні органи місцевого самоврядування. «Прошу звернути увагу відповідальних управлінців на рекомендації МОЗ України щодо здорового харчування учнів. Зокрема дитячий та підлітковий раціон повинен містити менше швидких вуглеводів (солодощі, випічка) і більше тваринного білка (м’ясо, молочні продукти). У підготовці норм були враховані рекомендації та стандарти ВООЗ та Європейської агенції з харчової безпеки», - написала Супрун.