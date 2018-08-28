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    Наука та освіта

    Українські школярі протягом року відпочиватимуть не більше 30 календарних днів

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    Українські школярі протягом року відпочиватимуть не більше 30 календарних днів

    Міністерством освіти і науки рекомендовано школам як завжди почати навчальний рік 1 вересня

    Перед початком навчального року оприлюднені рекомендації щодо розкладу шкільних канікул на новий 2018-2019 навчальний рік.

    Міністерством освіти і науки рекомендовано закладам освіти як завжди почати навчальний рік 1 вересня і відпускати учнів на осінні, зимові і весняні канікули. 

    Вказується, що період відпочинку протягом року не може перевищувати 30 календарних днів. Так, відповідно до рекомендацій розклад канікул виглядає так:

    - осінні: з 29 жовтня по 4 листопада;

    - зимові: з 22 грудня по 7 січня;

    - весняні: з 25 по 31 березня.

    Тож загальна протяжність планових канікул (без урахування можливих карантинів) складе 30 днів. Дати канікул можуть переноситися в зв’язку з карантином в окремих школах.

    У студентів перший навчальний семестр в новому навчальному році розпочнеться 3 вересня і закінчиться 21 грудня. Другий семестр – з 8 січня до 31 травня. 

    Раніше у Київській міській адміністрації оприлюднили рекомендовані дати канікул у школах.

    Нагадаємо, раніше міністр освіти розказала про ідеальні літні канікули для школярів.

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