Українські школярі протягом року відпочиватимуть не більше 30 календарних днів
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Міністерством освіти і науки рекомендовано школам як завжди почати навчальний рік 1 вересня
Перед початком навчального року оприлюднені рекомендації щодо розкладу шкільних канікул на новий 2018-2019 навчальний рік.
Міністерством освіти і науки рекомендовано закладам освіти як завжди почати навчальний рік 1 вересня і відпускати учнів на осінні, зимові і весняні канікули.
Вказується, що період відпочинку протягом року не може перевищувати 30 календарних днів. Так, відповідно до рекомендацій розклад канікул виглядає так:
- осінні: з 29 жовтня по 4 листопада;
- зимові: з 22 грудня по 7 січня;
- весняні: з 25 по 31 березня.
Тож загальна протяжність планових канікул (без урахування можливих карантинів) складе 30 днів. Дати канікул можуть переноситися в зв’язку з карантином в окремих школах.
У студентів перший навчальний семестр в новому навчальному році розпочнеться 3 вересня і закінчиться 21 грудня. Другий семестр – з 8 січня до 31 травня.
Раніше у Київській міській адміністрації оприлюднили рекомендовані дати канікул у школах.
Нагадаємо, раніше міністр освіти розказала про ідеальні літні канікули для школярів.