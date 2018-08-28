Українські школярі протягом року відпочиватимуть не більше 30 календарних днів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністерством освіти і науки рекомендовано школам як завжди почати навчальний рік 1 вересня

Перед початком навчального року оприлюднені рекомендації щодо розкладу шкільних канікул на новий 2018-2019 навчальний рік.

Міністерством освіти і науки рекомендовано закладам освіти як завжди почати навчальний рік 1 вересня і відпускати учнів на осінні, зимові і весняні канікули.

Вказується, що період відпочинку протягом року не може перевищувати 30 календарних днів. Так, відповідно до рекомендацій розклад канікул виглядає так:

- осінні: з 29 жовтня по 4 листопада;

- зимові: з 22 грудня по 7 січня;

- весняні: з 25 по 31 березня.

Тож загальна протяжність планових канікул (без урахування можливих карантинів) складе 30 днів. Дати канікул можуть переноситися в зв’язку з карантином в окремих школах.

У студентів перший навчальний семестр в новому навчальному році розпочнеться 3 вересня і закінчиться 21 грудня. Другий семестр – з 8 січня до 31 травня.

Раніше у Київській міській адміністрації оприлюднили рекомендовані дати канікул у школах.

Нагадаємо, раніше міністр освіти розказала про ідеальні літні канікули для школярів.