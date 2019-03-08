Ілон Маск після зауваження визнав, що Україна зіграла важливу роль в космічній галузі



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Засновник SpaceX Ілон Маск

Маск спочатку похвалив ракетну техніку РФ, проте після зауваження визнав, що Україна зіграла важливу роль в розвитку космічної галузі

Засновник SpaceX та винахідник Ілон Маск заявив, що Україна зробила важливий внесок в розвиток космічних технологій, якими наразі користується Росія.

Про це Маск написав у Twitter.

У четвер, 7 березня, Маск опублікував у своєму мікроблозі повідомлення, в якому написав, що «у Росії є відмінна ракетна техніка та найкращий двигун, який наразі летить (у космосі)». Зокрема, він додав, що «багаторазова версія нової (російської - ред) ракети Ангари була б чудовою».

Один з користувачів Twitter зауважив, що «більшість «російських інженерів» народилися в СРСР та мають українських інженерів і вчених за походженням».

Користувач додав, що «протягом 28 років існування Російська Федерація не зробила ніякої космічної революції і досі використовує давню радянську спадщину».

Ілон Маск відповів на це, що в розвитку космічної галузі «Україна зіграла важливу роль».

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni — Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.

Ukraine did play a major role — Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.

До слова, у березні американська компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела у космос корабель Crew Dragon, який призначений для доставки та повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію.