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    Наука та освіта

    Ілон Маск після зауваження визнав, що Україна зіграла важливу роль в космічній галузі

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    Засновник SpaceX Ілон Маск&nbsp; - Ілон Маск після зауваження визнав, що Україна зіграла важливу роль в космічній галузі
    Засновник SpaceX Ілон Маск 

    Маск спочатку похвалив ракетну техніку РФ, проте після зауваження визнав, що Україна зіграла важливу роль в розвитку космічної галузі

    Засновник SpaceX та винахідник Ілон Маск заявив, що Україна зробила важливий внесок в розвиток космічних технологій, якими наразі користується Росія.

    Про це Маск написав у Twitter.

    У четвер, 7 березня, Маск опублікував у своєму мікроблозі повідомлення, в якому написав, що «у Росії є відмінна ракетна техніка та найкращий двигун, який наразі летить (у космосі)». Зокрема, він додав, що «багаторазова версія нової (російської - ред) ракети Ангари була б чудовою».

    Один з користувачів Twitter зауважив, що «більшість «російських інженерів» народилися в СРСР та мають українських інженерів і вчених за походженням».

    Користувач додав, що «протягом 28 років існування Російська Федерація не зробила ніякої космічної революції і досі використовує давню радянську спадщину».

    Ілон Маск відповів на це, що в розвитку космічної галузі «Україна зіграла важливу роль».

    До слова, у березні американська компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела у космос корабель Crew Dragon, який призначений для доставки та повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

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