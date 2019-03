Ще один успіх Маска: SpaceX довела, що може доставляти в космос людей

SpaceX відправила у космос Crew Dragon, повернувши на Землю перший ступінь Falcon 9

Американська компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела у космос корабель Crew Dragon, який призначений для доставки та повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Поряд із запуском у космос корабля, компанія змогла повернути за Землю перший ступінь ракети Falcon 9. Вона успішно приземлилася на спеціальній платформі.

Перший та другий ступіні відділилися успішно.

Crew Dragon створений за програмою NASA Commercial Crew Development. Цього разу його «пасажиром» був манекен в скафандрі. Корабель також доставить вантаж на орбітальну лабораторію на МКС.

NASA планує використовувати Crew Dragon в своїй місії вже в липні.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship—SpaceX’s 35th successful landing of a rocket booster pic.twitter.com/cDvKpoOwrq