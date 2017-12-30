Міносвіти цього року обіцяє розмістити у дитсадках до 35 тис. дітей

У черзі на місця у дитсадках залишається майже 47 тис. дітей

У 2018 році планується створити майже 35 тис. місць у дитсадках. Відповідні показники закладено в затвердженому Кабміном плані подолання черги в дошкільні навчальні заклади до 2020 року, передає прес-служба Міносвіти. «У 2018 році органи місцевого самоврядування планують створити 34,9 тис. місць у дошкільних навчальних закладах», -



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У черзі на місця у дитсадках залишається майже 47 тис. дітей

У 2018 році планується створити майже 35 тис. місць у дитсадках. Відповідні показники закладено в затвердженому Кабміном плані подолання черги в дошкільні навчальні заклади до 2020 року, передає прес-служба Міносвіти.

«У 2018 році органи місцевого самоврядування планують створити 34,9 тис. місць у дошкільних навчальних закладах», - повідомили у міністерстві.

«Збільшення кількості місць відбуватиметься завдяки 8 різним підходам. Перше - це відкриття 77 нових дошкільних закладів освіти та створення додаткових 7 тис. 430 місць. Ще 4 тис. 135 місць буде створено за рахунок відкриття навчально-практичних комплексів», - йдеться у повідомленні.

На 2018 рік, як повідомляється, також заплановано відкриття 15 приватних дошкільних закладів освіти, де зможуть навчатися 718 дітей. Окремо передбачається проведення реконструкції 110 дошкільних закладів освіти, що дозволить створити додаткових 6тис 226 місць.

«На 55 закладів, що використовувалися не за призначенням, чекає відновлення, у них зможуть прийти 5тис 500 дошкільнят. Трохи більше 2 тис. місць буде створено за рахунок відкриття ДЗО в пристосованих приміщеннях, окрім цього буде відкрито 415 додаткових груп, де зможуть навчатися понад 8 тис. дітей. Ще майже 550 місць буде створено за рахунок інших шляхів вирішення проблеми», - сказано у повідомленні.

На сьогодні у черзі на місця у дитсадках залишається майже 47 тис. дітей.