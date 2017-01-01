Міносвіти надрукує бланки ЗНО шрифтом Брайля

Абітурієнти з порушенням зору зможуть використати здобуті сертифікати під час вступу до вишів

У 2018 році люди з порушенням зору зможуть пройти ЗНО з використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля. Про це повідомляєМіністерство освіти і науки України у Facebook. [READ_MORE] Український центр оцінювання якості освіти апробує такі тести з української мови і літератури, математики та історії України під час додаткової сесії.



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Абітурієнти з порушенням зору зможуть використати здобуті сертифікати під час вступу до вишів

У 2018 році люди з порушенням зору зможуть пройти ЗНО з використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля. Про це повідомляєМіністерство освіти і науки України у Facebook.

Український центр оцінювання якості освіти апробує такі тести з української мови і літератури, математики та історії України під час додаткової сесії.

Абітурієнти зможуть використати ці сертифікати під час вступу до вишів, проте результати не будуть зараховуватись як оцінки за ДПА.