Міносвіти надрукує бланки ЗНО шрифтом Брайля
- 21 Грудня, 16:53
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Абітурієнти з порушенням зору зможуть використати здобуті сертифікати під час вступу до вишів
У 2018 році люди з порушенням зору зможуть пройти ЗНО з використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля. Про це повідомляєМіністерство освіти і науки України у Facebook.
Український центр оцінювання якості освіти апробує такі тести з української мови і літератури, математики та історії України під час додаткової сесії.
Абітурієнти зможуть використати ці сертифікати під час вступу до вишів, проте результати не будуть зараховуватись як оцінки за ДПА.