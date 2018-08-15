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    Наука та освіта

    Міносвіти продовжило прийом вступників до закладів профтехосвіти

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    Міносвіти продовжило прийом вступників до закладів профтехосвіти

    Через недобір вступників подавати документи до закладів професійно-технічної освіти можна до 1 жовтня

    Міністерство освіти і науки України продовжило вступну кампанію до закладів професійно-технічної освіти до 1 жовтня.

    Про це йдеться в листі міністерства, поширеному у середу, 15 серпня.

    У відомстві запевняють, що таким рішенням хочуть забезпечити «рівне право громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей». Крім цього, продовження прийому документів допоможе закладам профтехосвіти виконати державне та регіональні замовлення.

    «При невиконанні регіонального та/або державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом в межах ліцензованого обсягу», – повідомили у Міносвіти.

    Зазначимо, що 10 серпня Громадська рада при МОН звернулася до міністра освіти Лілії Гриневич з пропозицією продовжити терміни прийому вступників до ПТНЗ та коригувати обсяги державного та регірнального замовлень.

    Раніше у МОН повідомляли, що до закладів професійно-технічної освіти на бюджет вже вступили понад 60 тис. осіб.

    Читайте також: Не хочуть навіть «на бюджет»? Перші підсумки вступної кампанії-2018

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