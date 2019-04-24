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    Наука та освіта

    Міносвіти знизить вимоги до шкільних комп’ютерів

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    Міносвіти знизить вимоги до шкільних комп’ютерів

    Міністерством освіти розроблені зміни до наказу № 1440, що визначають вимоги до комп'ютерного обладнання

    Міністерство освіти та науки пропонує для громадського обговорення проект наказу, яким установлюються мінімальні вимоги до комп'ютерного обкладання в закладах освіти.

    Документ оприлюднено на сайті Міністерства освіти та науки.

    «Реалізація акта сприятиме встановленню мінімальних вимог до комп’ютерного обладнання, яке придбавається для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти; інформатизації освітньої галузі та впровадженню цифрових технологій; осучаснення вимог до апаратної частини персональних комп’ютерів форм-фактора десктоп, якими користуватимуться здобувачі освіти та педагогічні працівники, та персональних комп’ютерів форм-фактора ноутбук», - зазначають у Міносвіти.

    Зокрема для обговорення пропонується типовий перелік комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти з технічними вимогами.

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