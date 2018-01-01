Молоді вчені України отримали премії від Порошенка

Премії було присуджено на підставі подання Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки

23 молодих науковці отримали сьогодні премії від Петра Порошенка. Про це йдеться на сайті глави держави. Вручення відбулось у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Глава держави вручив премії за 11 робіт. Серед відзначених — проекти співробітників



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Премії було присуджено на підставі подання Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки

23 молодих науковці отримали сьогодні премії від Петра Порошенка. Про це йдеться на сайті глави держави. Вручення відбулось у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Глава держави вручив премії за 11 робіт. Серед відзначених — проекти співробітників і кандидатів технічних наук НТУ «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського», Національного авіаційного університету, співробітників, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Інституту рослинництва ім. Юр'єва Національної академії аграрних наук України.

Глава держави поділився враженнями після огляду виставки, де представлені наукові проекти.

За його словами, ці розробки свідчать про дуже важливу річ – що наші вчені не лише опанували сучасні технології, сучасні прилади, а створюють та вдосконалюють ці підходи та пропонують нові підходи для вирішення проблем у різних сферах.

Наприклад, у медицині – сучасні фармакологічні препарати для лікування інсультів, інфарктів, ішемічної хвороби серця.

Також на виставці проектів представлені дві розробки щодо роботи безпілотних літальних апаратів.