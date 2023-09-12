Яку форми навчання обрати школярам: Міносвіти дало батькам інструкцію
Вибрати можна очну, дистанційну, екстернатну або сімейну форму навчання
Останнім часом почастішали звернення батьків школярів про те, що школи відмовляють їм у зарахуванні або переведенні дітей на сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки та інформує, що українські школи забезпечують ці форми навчання, і батьки мають право обирати будь-яку з них.
«Відповідно до законодавства, повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу (частина третя статті 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)», – повідомляють у МОН.
Управління у сфері освіти й школи повинні забезпечити навчання за цими формами на вимогу батьків або інших законних представників дитини:
- Дистанційна форма: її організовують для учнів і учениць, які не можуть відвідувати школу очно. Наприклад, через стан здоровʼя, відбування покарання, збройний конфлікт, воєнний стан, проживання/перебування за кордоном, на тимчасово окупованій території України, епідемії, наслідки природних і техногенних катастроф тощо.
Учні навчаються за дистанційною формою виключно за їхнім бажанням або бажанням їхніх батьків.
Дистанційну форму здобуття освіти можуть запровадити в окремих школах за рішенням їхніх засновників. До таких шкіл учнів зараховують незалежно від території обслуговування. Також у школах можуть створювати дистанційні класи або групи для дітей, які виїхали за кордон або не бажають навчатися офлайн з міркувань безпеки.
МОН зазначає, що не кожна школа в Україні спроможна забезпечити дистанційну форму здобуття освіти. У разі, якщо в школі, де навчається дитина, немає такої можливості, батькам або іншим законним представникам учня / учениці потрібно звернутися в місцевий орган управління освітою з проханням запропонувати іншу школу для дистанційного навчання.
- Сімейна (домашня) форма освіти дає змогу навчатися самостійно, отримувати консультації від учителів школи й проходити лише підсумкове оцінювання (семестрове й річне за результатами семестрового), а також атестацію. Якщо учень / учениця (або один із батьків чи інших законних представників) офіційно зареєстровані на території обслуговування школи, вона не має права відмовити в зарахуванні або переведенні на таку форму навчання.
- Екстернат: ще одна форма, яка дозволяє учню / учениці здобувати освіту самостійно, проте є різниця в кількості оцінювань. Учні на екстернаті повинні проходити тільки річне оцінювання і/або атестацію. У разі заяви батьків школа зобов’язана перевести учня / ученицю на екстернат або зарахувати дитину, яка зареєстрована на її території обслуговування.
Крім того, для учнів, які вимушено перебувають за кордоном і навчаються в іноземній школі, може бути організоване вивчення предметів українського компоненту освітніх програм в дистанційних класах в окремо визначених школах.
Заклади загальної середньої освіти не мають права відмовляти учням у зарахуванні або переведенні на іншу форму навчання. Школи можуть зараховувати дітей для навчання за індивідуальною формою незалежно від наявності вільних місць у класі.
Нагадаємо, МОН назвало предмети, які є обов’язковими для школярів за кордоном.
Раніше повідомлялося, що Чехія запроваджує вивчення української мови в школах.
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