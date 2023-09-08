МОН назвало предмети, які є обов’язковими для школярів за кордоном
Для дистанційного навчання у деяких школах країни створять спеціальні класи
З початку повномасштабного вторгнення тисячі українських школярів виїхали за межі України, і зараз здобувають освіту одночасно в рідній школі та країни перебування. Наказ МОН №1022 від 21.08.2023 року визначає особливості навчання таких дітей.
Міністерство повідомило, що у таких дітей є можливість навчатися дистанційно в створених класах в окремо визначених органами місцевого самоврядування закладах освіти (до пʼяти на область і Київ). У них учні й учениці зможуть вивчати тільки предмети українознавчого компонента.
Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків заявив: «Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство, яке вимушено вчитися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому. Буде визначено пʼять шкіл у кожному регіоні, у кожній може бути як один, так і кілька класів. Проте за потреби, якщо побачимо збільшення попиту на таке навчання, будемо розширювати перелік шкіл».
Учні будуть вивчати в окремих класах наступні предмети:
1–4 класи:
- Українські мова й література;
- Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
5–9 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
- Історія України. Всесвітня історія (6 клас);
- Історія України (7–9 класи);
- Основи правознавства (9 клас);
- Географія (8–9 класи).
10-11 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Історія України;
- Громадянська освіта (10 клас);
- Географія (11 клас);
- Захист України.
Окрім цього, передбачені години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1–4 класів і по дві — для 5–11 класів.
Раніше ми писали, що міністр освіти та науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери.
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