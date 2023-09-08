МОН назвало предмети, які є обов’язковими для школярів за кордоном

Для дистанційного навчання у деяких школах країни створять спеціальні класи

З початку повномасштабного вторгнення тисячі українських школярів виїхали за межі України, і зараз здобувають освіту одночасно в рідній школі та країни перебування. Наказ МОН №1022 від 21.08.2023 року визначає особливості навчання таких дітей.

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Міністерство повідомило, що у таких дітей є можливість навчатися дистанційно в створених класах в окремо визначених органами місцевого самоврядування закладах освіти (до пʼяти на область і Київ). У них учні й учениці зможуть вивчати тільки предмети українознавчого компонента.

Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків заявив: «Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство, яке вимушено вчитися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому. Буде визначено пʼять шкіл у кожному регіоні, у кожній може бути як один, так і кілька класів. Проте за потреби, якщо побачимо збільшення попиту на таке навчання, будемо розширювати перелік шкіл».

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Учні будуть вивчати в окремих класах наступні предмети:

1–4 класи:

Українські мова й література;

Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5–9 класи:

Українська мова;

Українська література;

Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);

Історія України. Всесвітня історія (6 клас);

Історія України (7–9 класи);

Основи правознавства (9 клас);

Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

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Українська мова;

Українська література;

Історія України;

Громадянська освіта (10 клас);

Географія (11 клас);

Захист України.

Окрім цього, передбачені години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1–4 класів і по дві — для 5–11 класів.

Раніше ми писали, що міністр освіти та науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери.