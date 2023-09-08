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Країна ЄС запроваджує вивчення української мови в школах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Країна ЄС запроваджує вивчення української мови в школах
У Чехії залишаються понад 364 319 біженців із України
фото ілюстративне

У Міністерстві освіти Чехії пояснили, що введення мови у програму залежить лише від школи та її можливостей  

У чеських школах у розкладі з'явилася українська мова як друга іноземна. Такі уроки будуть в навчальних закладах, де набереться достатня кількість охочих, повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Новий предмет вирішили запровадити у деяких чеських школах. Тепер українська мова включена до переліку іноземних, які вивчають діти. На рівні з англійською у Чехії також вивчають німецьку, іспанську, французьку або російську мову.

Яку мову включити до програми, вирішують окремо у кожному навчальному закладі. У Міністерстві освіти Чехії пояснили, що введення мови у програму залежить лише від школи та її можливостей. Якщо у навчальному закладі є вчитель, який може викладати українську мову та набирається група охочих, тоді предмет вводять до розкладу.

У Чехії залишаються понад 364 319 біженців із України. У школах країни навчаються понад 50 тисяч українських дітей.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чехи надавали всебічну допомогу та приймали біженців з України.  Проте, чим далі, тим більше слова про допомогу зі сторони чеської влади Україні викликають негативні емоції чехів. 

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Теги: міністр війна українська мова вчитель Чехія

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