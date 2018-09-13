МОЗ заборонило нещепленим дітям відвідувати дитсадки і школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідного листа МОЗ і МОН скерували головам обласних адміністрацій

Міністерство охорони здоров’я України і Міністерство освіти і науки скерували головам всіх обласних державних адміністрацій офіційного листа, в якому просять вжити заходів щодо проведення вакцинації дітей, відповідно до вимог ВООЗ, або недопускати невакцинованих дітей у заклади освіти.

МОЗ нагадує, що згідно з законом, відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті діти, які отримали щеплення за календарем профілактичних щеплень, або у дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”).

Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Лікарсько-консультативна комісія може прийняти рішення щодо заборони відвідування дитиною без профілактичних щеплень навчального закладу, наприклад , у разі ускладнення епідемічної ситуації. У таких випадках питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішують місцеві органи освіти.

МОЗ нагадує, що зараз в Україні спостерігається нестійка епідемічна ситуація щодо інфекційних хвороб, а захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію набуває загрозливого характеру. З початком навчального року ризик захворіти на ці інфекції збільшується, тому дуже важливо щоб діти були вчасно щеплені згідно з календарем щеплень. .

Якщо дитина пропустила вакцинацію за календарем, МОЗ радить звернутися до педіатра або сімейного лікаря, щоби надолужити пропущені щеплення.