На Землю насуваються потужні магнітні бурі: коли чекати

Фахівці радять під час магнітних бурь уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень – як фізичних, так і емоційних

За прогнозами фахівців, напередодні Нового року Землю накриє метеоштормом

Магнітні бурі в грудні 2020 року продовжать тенденцію всього року, що минає. Частина геомагнітних сплесків будуть досить помірними, в середині місяця накриє сильним штормом і за даними фахівців, голови будуть хворіти навіть в новорічну ніч.

Невелика магнітна буря очікується вже в перші дні грудня – 3 і 4 числа. Можливе загальне погіршення самопочуття, головний біль, втрата концентрації, сонливість і дратівливість. Ще одна невелика буря очікується також 10 грудня.

А ось з 18 по 22 грудня Землю накриє сильна магнітна буря, пік якої припаде на 19 грудня. За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, ця буря буде дуже сильною і може привести до серйозних наслідків. Її вплив відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.

Ще одна буря відвідає Землю в кінці місяця – 30 і 31 грудня. Очікується, що вплив цього геомагнітного сплеску буде відчуватися навіть в новорічну ніч.

Фахівці рекомендують в такі дні добре висипатися, правильно харчуватися і виключити з раціону важкі продукти і алкоголь.

Поліпшити самопочуття допоможуть прогулянки на природі, зниження фізичної активності, повноцінний відпочинок, контрастний душ або розслаблююча ванна.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно уникати сильного навантаження і тримати під руками всі необхідні лікарські препарати і телефон для консультації з лікарем.