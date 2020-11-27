Філіал «Артеку» відкриють на Херсонщині

Після окупації Криму «Артек» переїхав на територію материкової частини України і зараз розташований у Пущі-Водиці під Києвом

У Херсонській області планують відкрити філіал дитячого центру «Артек». Відповідний меморандум підписаний між головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрієм Гусєвим і керівником Державного управління справами Ігорем Лисим.

«Ми об’єднуємо зусилля, щоб забезпечити найкращі умови для оздоровлення та відпочинку дітей Херсонщини і всієї України в нашій неймовірною області! Меморандум передбачає створення інфраструктури та необхідної матеріально-технічної бази Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр« Артек» і комунальних дитячих оздоровчих закладів Херсонщини», – написав Гусєв у фейсбуці.

Після окупації Криму російська влада «націоналізувала» дитячий центр «Артек», а потім передали його майно у власність РФ.

У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало ЮНЕСКО, провідні міжнародні організації, світове співтовариство засудити передачу «Артеку» у федеральну власність Росії. У міністерстві вказали на те, що у 2006 році між урядом України та ЮНЕСКО була підписана угода про надання державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр« Артек» статусу центру під егідою ЮНЕСКО.

Прокуратура АРК у квітні 2015 року відкрила кримінальне провадження за фактом «націоналізації» міжнародного дитячого центру «Артек» в окупованому Криму. У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно «Артеку».

Після окупації Криму «Артек» переїхав на територію материкової частини України і зараз розташований у Пущі-Водиці під Києвом.