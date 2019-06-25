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    Наука та освіта

    Названо регіони України, де найкраще склали ЗНО

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    Першим&nbsp;<span>предметом за кількістю відмінників стала математика</span> - Названо регіони України, де найкраще склали ЗНО
    Першим предметом за кількістю відмінників стала математика

    Найбільше 200-бальників у Києві

    Основну сесію ЗНО з математики склали на 200 балів 98 учасників тестування, натомість з української мови та літератури таких усього 17 осіб.

    Відповідні дані оприлюднив у Facebook Український центр оцінювання якості освіти.

    Загалом тестування з математики проходили 155 тис. 356 осіб.

    200 балів за ЗНО з хімії отримали 77 учасників незалежного оцінювання з 13 тис. 708 осіб.

    Третім предметом за кількістю відмінників стала англійська мова - на 200 балів тест склали 36 із 91 тис. 177 учасників.

    А от з 339 тис. 753 учасників ЗНО з української мови та літератури лише 17 осіб написали тест на 200 балів.

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    • Тест з історії України на 200 балів склали 13 осіб з 222 тис. 615 учасників.
    • З біології тестування на 200 балів пройшли 26 осіб з 76 тис. 20 учасників.
    • З фізики - чотири особи з 21 тис. 417 учасників.
    • З іспанської мови з 19 учасників 200 балів отримала лише одна особа.
    • З німецької мови з 1951 учасника тест на 200 балів написала теж одна особа.
    • Так само лише один учасник тестування з географії набрав 200 балів - з 75тис. 99 осіб.
    • З 553 учасників ЗНО з французької мови жоден не склав тест на 200 балів.

    Найбільше 200-бальників у Києві - 63, Львівській області - 41, Харківській області - 25 і Дніпропетровській області - 20.

    Нагадаємо, У вівторок і середу, 25-26 червня, кожен абітурієнт може створити тестовий електронний кабінет та потренуватися у подачі заяв у виші.

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