Названо регіони України, де найкраще склали ЗНО

Названо регіони України, де найкраще склали ЗНОграфіка
Найбільше 200-бальників у Києві
Основну сесію ЗНО з математики склали на 200 балів 98 учасників тестування, натомість з української мови та літератури таких усього 17 осіб.
Відповідні дані оприлюднив у Facebook Український центр оцінювання якості освіти.
Загалом тестування з математики проходили 155 тис. 356 осіб.
200 балів за ЗНО з хімії отримали 77 учасників незалежного оцінювання з 13 тис. 708 осіб.
Третім предметом за кількістю відмінників стала англійська мова - на 200 балів тест склали 36 із 91 тис. 177 учасників.
А от з 339 тис. 753 учасників ЗНО з української мови та літератури лише 17 осіб написали тест на 200 балів.
- Тест з історії України на 200 балів склали 13 осіб з 222 тис. 615 учасників.
- З біології тестування на 200 балів пройшли 26 осіб з 76 тис. 20 учасників.
- З фізики - чотири особи з 21 тис. 417 учасників.
- З іспанської мови з 19 учасників 200 балів отримала лише одна особа.
- З німецької мови з 1951 учасника тест на 200 балів написала теж одна особа.
- Так само лише один учасник тестування з географії набрав 200 балів - з 75тис. 99 осіб.
- З 553 учасників ЗНО з французької мови жоден не склав тест на 200 балів.
Найбільше 200-бальників у Києві - 63, Львівській області - 41, Харківській області - 25 і Дніпропетровській області - 20.
Нагадаємо, У вівторок і середу, 25-26 червня, кожен абітурієнт може створити тестовий електронний кабінет та потренуватися у подачі заяв у виші.