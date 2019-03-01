Освітяни пропонують визнати булінгом психологічне насильство батьків над вчителями



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Столична профспілка ініціювала створення робочої групи з розробки законопроекту, який посилити захист прав вчителів

Профспілка пропонує визнати булінгом психологічне та фізичне насильство батьків стосовно педагогів

Київська міська профспілка працівників освіти направила до Верховної Ради пропозиції щодо визнання булінгом злочинних дій батьків щодо педагогів.

Про це йдеться у повідомленні профспілки.

У зв'язку з «непоодинокими випадками поширення недостовірної інформації про працівників освіти», цькування та злочинних дій батьків стосовно педагогічних працівників, профспілка пропонує визнати булінгом психологічне та фізичне насильство батьків стосовно педагогів.

Столична профспілка ініціювала створення робочої групи з розробки законопроекту про статус педагогічного і науково-педагогічного працівника, що, серед іншого, має посилити захист прав вчителів.

Як відомо, Міносвіти разом з експертами розробляє програму для вчителів щодо протидії булінгу.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні вперше оштрафували за новим законом про булінг: суд визнав винною дівчину, яка виставляла приватні фото іншої у своєму Instagram.

Раніше в одному із сіл Бориспільського району Київської області директор школи звернувся до Національної поліції з повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою.