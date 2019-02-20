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    Наука та освіта

    Міносвіти разом з експертами розробляє програму для вчителів щодо протидії булінгу

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    <p>Вчителів навчатимуть запобігати булінгу у школах</p> - Міносвіти разом з експертами розробляє програму для вчителів щодо протидії булінгу

    Вчителів навчатимуть запобігати булінгу у школах

    Програми можуть бути запроваджені на рівні підготовки вчителів і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації

    Міністерство освіти України спільно з експертами розробляє низку програм для підготовки і перепідготовки вчителів, щоб дати їм розуміння, що таке булінг і як йому запобігати.

    Про це в ефірі «Громадського» повідомив Микола Кулеба, Уповноважений президента з прав дитини.

    «Це сьогодні робить спільно з експертами Міністерство освіти… Це напрацювання програм, які були б запроваджені на рівні підготовки вчителів і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації, які дозволяли б їм усвідомити, що має бути зроблено в навчальному процесі, щоб запобігти проявам булінгу», - заявив Кулеба.

    Нагадаємо, 13 лютого в Україні вперше оштрафували за новим законом про булінг: суд визнав винною дівчину, яка виставляла приватні фото іншої у своєму Instagram.

    Раніше в одному із сіл Бориспільського району Київської області директор школи звернувся до Національної поліції з повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою. 

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