Міносвіти разом з експертами розробляє програму для вчителів щодо протидії булінгу



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Вчителів навчатимуть запобігати булінгу у школах

Програми можуть бути запроваджені на рівні підготовки вчителів і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації

Міністерство освіти України спільно з експертами розробляє низку програм для підготовки і перепідготовки вчителів, щоб дати їм розуміння, що таке булінг і як йому запобігати.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив Микола Кулеба, Уповноважений президента з прав дитини.

«Це сьогодні робить спільно з експертами Міністерство освіти… Це напрацювання програм, які були б запроваджені на рівні підготовки вчителів і перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації, які дозволяли б їм усвідомити, що має бути зроблено в навчальному процесі, щоб запобігти проявам булінгу», - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні вперше оштрафували за новим законом про булінг: суд визнав винною дівчину, яка виставляла приватні фото іншої у своєму Instagram.

Раніше в одному із сіл Бориспільського району Київської області директор школи звернувся до Національної поліції з повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою.