Праці Володимира Симиренка заклали фундамент наукового промислового вирощування плодових та ягідних культур

Постать видатного українського ученого-садівника, помолога та організатора вітчизняної садівничої науки професора Володимира Симиренка – одна з найбільш яскравих та найбільш трагічних в історії світової науки ХХ століття, зазначають в Національній академії аграрних наук України.

Без перебільшення, Володимир Симиренко – творець аграрної науки в Україні. Головна справа його життя розпочалася у рідному Млієві, коли на основі колишнього маєтку Симиренків в 1920 року було засновано Садово-городню дослідну станцію та Центральний державний плодовий розплідник України. Симиренко був призначений першим директором цих установ.

Наукові праці вчених із Млієва цінувались на світовому рівні. Це були чи не найкращі досілдження та наукові журнали і вісники в Європі. Саме праці Володимира Симиренка заклали фундамент наукового, виробничого та промислового вирощування плодових та ягідних культур.

Симиренко створив та опублікував «Помологічну книгу України», великий період життя віддав педагогічній роботі у вишах, виховав сотні фахівців. Але в результаті конфлікту з Радянською владою, Володимира Левковича арештували арештовували тричі. В ніч з 17 на 18 вересня 1938 Володимира Симиренка розстріляли року під Курськом.

Під репресії підпала і наукова діяльніть вченого. Сорт яблук названий в честь нього «Ренет Симиренка», став «Зеленкою Вуда». Та вже в незалежній Україні вклад Володимира Левковича у формування аграрної науки був гідно відзначений і владою і науковою спільнотою.

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