Тотальна недовіра до науки. Відомий бізнесмен розказав про проблему, яку породила пандемія

«Досі вважали, що наука ніби одна для всіх і ніби об'єктивна, однак різні уряди трактували її дані по-своєму»

Covid-19 породив пандемію недовіри в усіх країнах. Не лише в Україні – у нас ніколи не довіряли владі. У розвинених країнах одне з питань, яким тепер переймаються люди, – звідки так швидко взялися вакцини? Люди кажуть: «Як це так – відразу ж з'явилася вакцина, якою ви зараз нас майже насильно хочете змусити вколотися?». Чому насильно? Поки тільки одна країна запровадила обов’язкове щеплення, це Австрія. Про це розповів відомий український топменеджер Петро Чернишов, підбиваючи проміжні підсумки пандемії для суспільства та бізнесу в рамках Business Wisdom Summit, який пройшов у столиці.

«Людей насторожують різні реакції урядів на пандемію. Приміром, Сполучені Штати розділилися на дві частини: республіканські і демократичні штати, які обрали кардинально стратегії боротьби із Covid-19. Якщо демократичні штати обрали тактику посилення карантинних обмежень, то керівництво республіканських, навпаки, вирішили, що обмеження лише зашкодять. А найголовніше – і ті, і ті казали: «Ми всі спираємося на наукові джерела». Це казали і урядовці Швеції (де обрали стратегію набуття природнього колективного імунітету), і урядовці Австрії (де громадян закрили на суворий карантин). Досі вважали, що наука ніби одна для всіх і ніби об'єктивна, однак різні уряди трактували її дані по-своєму. Отже, повна недовіри до науки – один з явних наслідків Covid-19», – пояснив свою думку Чернишов.

Попри це, бізнесмен зауважив, що пандемія коронавірусу водночас дала поштовх науці.

«Наслідки від винайдення вакцини – це можливість у майбутньому за цією технологією створити вакцину від раку. У подальші розробки із цими вакцинами зараз вливається прірва грошей, над ними працюють безліч вчених: біологів, хіміків, лікарів пішли в такі дослідження. Можливо, через п’ять років на людство дійсно чекає щось неймовірне, неочікуване. І поштовхом до цього, по суті, стала пандемія», – сказав Петро Чернишов.

Раніше відомий бізнесмен пояснив, хто виграв від дистанційної роботи. За його спостереженнями, із початком локдаунів працездатне населення розвинених країн світу розділилося на три умовні групи.