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    Влада втратила інтерес. Що сталось із розробкою української вакцини від Covid-19

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    Академік Андрій Сибірний заявив, що роботи з випробування української вакцини зупинилися через брак грошей - Влада втратила інтерес. Що сталось із розробкою української вакцини від Covid-19
    Академік Андрій Сибірний заявив, що роботи з випробування української вакцини зупинилися через брак грошей
    фото: Суспільне

    Препарат пройшов успішне випробування на першому етапі, але потім влада втратила інтерес до вітчизняної вакцини

    Українські науковці з Інституту біології клітин Національної академії наук призупинили подальшу розробку вакцини від коронавірусу. Причиною стала нестача грошей та відсутність інтересу з боку влади. Про це заявив керівник Інституту, академік Андрій Сибірний, повідомляє «Суспільне».

    За словами вченого, вакцина пройшла успішне випробування на першому етапі: у піддослідних мишей з'явилися антитіла до вірусу. Але далі потрібно було перевіряти, чи захищає вакцина від смерті через Covid-19 на трансгенних мишах у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

    «Не вдалося, тому що Національний фонд досліджень України морочив нам голову півроку, але так і не дозволив перевести гроші до Польщі, хоча жодної заборони на це немає», – стверджує Сибірний.

    Наступний етап повинен полягати у дослідженні вакцини на великих тваринах - ховрахах і приматах. Але для цього потрібно багато дорогих препаратів загальною вартістю 300-500 млн євро.

    «Ніхто не готовий це робити. Я розмовляв із МОЗ, вони кажуть: «Ми не будемо це фінансувати. Нехай Фонд цим займається». Це зависло. Був інтерес президента та прем'єра, коли на ринку вакцин було мало. Тепер вакцин повно. Інтересу до них немає», – сказав Андрій Сибірний.

    Перспективи успішної розробки вітчизняної вакцини від Covid-19 вчений скептично оцінює. За його прогнозом, далі ці роботи не проводитимуться.

    Як раніше повідомлялося, українські вчені з львівського Інституту біології клітин винайшли пероральну вакцину від коронавірусу, яка може використовуватись у вигляді таблетки, спрею чи мікстури. Вакцину требаа було тестувати у лабораторії Гданська (Польща).

    Також голова МОЗ Віктор Ляшко розповдав, коли може з’явитися перша українська вакцина. Він казав кілька місяців тому, щоу кінці поточного року будуть відомі терміни дедлайну виробництва.

    Вже у листопаді в інтерв’ю «Главкому» головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що розробкою української вакцини проти Covid-19 займаються декілька ініціативних груп науковців, але ще жодна розробка не перебуває на стадії доклінічного випробування. Головний санлікар наголосив, що ще жодна наукова розробка не досягнула стадії випробування.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина гроші лікар наука щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати влада Офіс президента
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    Влада втратила інтерес. Що сталось із розробкою української вакцини від Covid-19