Турецькі археологи розкопали старовинне мачете (фото)

Вчені майже 40 років проводять розкопки у старовинному місті Ассос

Під час розкопок у старовинному місті Ассос, розташованому на північному заході провінції Чанаккале, були виявлені залізні мачете та сокира, віком 1300 років. Про це повідомляє Daily Sabah.

Ассос є одним з найважливіших портових міст того часу та проливає світло на минуле з різними історичними артефактами, які там вже знаходили.

Турецькі вчені майже 40 років проводять розкопки в старовинному місті. Нещодавні дослідження виявили два металеві предмети – мачете та сокиру, які надають важливу інформацію про спосіб життя людей у минулі часи.

Професор Нуреттін Арслан з факультету науки та літератури університету Чанаккале, керівник розкопок в Ассосі, сказав, що археологи працюють над візантійським періодом, епохою останнього поселення в Ассосі.

«Території, які ми розкопуємо, – це структури, які в основному використовуються як житла. Природно, знахідки, які ми виявили в цих спорудах, наприклад, миски та горщики, належать до повсякденного життя та розповідають подробиці про спосіб життя епохи. Тому дані, які вони надають, дуже важливі для нас. Однак знайти цілі керамічні вироби в цих спорудах дуже важко. Ми збираємо шматочки кераміки з різних областей і пробуємо скласти шматочки, як головоломку», – розповів він.

Раніше повідомлялося, що в Узбекистані знайшли останки нового динозавра, який міг бути головним хижаком екосистеми в Азії та перевершував навіть тиранозавра.

До слова, на території Національного заповідника «Софія Київська» почалися унікальні розкопки. Археологи виявили древні підземелля, які збереглися до наших часів у чудовому стані.

Нагадаємо, у Малинському кар'єрі Київської області розкопали рештки динозаврів, яким вже близько 40 мільйонів років. Кістки динозаврів знайшов Вадим Перегуда, дослідник і науковець Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського.