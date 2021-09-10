Вчені виявили останки раніше невідомого динозавра

Рептилія мешкала на Землі 90 мільйонів років тому

Знайденими скам'янілостями зацікавилися вчені з Канади та Японії

В Узбекистані знайшли останки нового динозавра, який міг бути головним хижаком екосистеми в Азії та перевершував навіть тиранозавра. Про неймовірне відкриття пише Royal Society Open Science.

Знайденими скам'янілостями зацікавилися вчені з Канади та Японії. Вивчивши їх, вони, можна сказати, дізналися про існування нового динозавра. Виявилося, що рептилія мешкала на Землі 90 мільйонів років тому і при цьому була головним хижаком в харчовому ланцюзі Середньої Азії. До відкриття вершиною харчового ланцюжка свого часу вважали тиранозавра.

Дослідники назвали рептилію Улугбегзавром (Ulughbegsaurus uzbekistanensis) на честь видатного середньоазіатського вченого та державного діяча на ім'я Улугбек.

За висновками вчених, тварина відносилася до роду кархародонтозаврів. У динозавра були «акулячі» зуби, які виростали до 15 сантиметрів в довжину. Висота хижака досягала восьми метрів, вага варіювалася від однієї до семи тонн.

До слова, на території Національного заповідника «Софія Київська» почалися унікальні розкопки. Археологи виявили древні підземелля, які збереглися до наших часів у чудовому стані.

Нагадаємо, у Малинському кар'єрі Київської області розкопали рештки динозаврів, яким вже близько 40 мільйонів років. Кістки динозаврів знайшов Вадим Перегуда, дослідник і науковець Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського.